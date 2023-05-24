Печатник.сom назвал CRM «Р7-Офис» удобным инструментом для полиграфических компаний

Об этом написало популярное издание Печатник.сom.

Автор статьи «Как полиграфии не потерять клиентов в кризис» назвал CRM «Р7-Офис» сервисом, использование которого поможет избежать потери клиентов полиграфическим компаниям в кризис. Одна из основополагающих задач — удержать новых клиентов и превратить их в постоянных. Для этого важно предлагать современные и востребованные услуги, закрывать потребности конкретного бизнеса.

В CRM «Р7-Офис» удобно вести базу клиентов, фиксировать все заказы и их особенности, требования и потребности. При необходимости можно будет быстро найти определенного заказчика в базе. Вести базу клиентов важно, так как быстрое и качественное обслуживание сильно влияет на лояльность заказчиков, а в кризис смогут выиграть те типографии, которые сделают свой сервис наиболее комфортным для клиентов.