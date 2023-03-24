Перед депутатами Кавказского района выступил с отчетом о работе за 2022 год Виталий Очкаласов

Виталий Николаевич Очкаласов проанализировал социальное, экономическое и финансовое развитие Кавказского района за 2022 год на сессии Совета района. Несмотря на все сложности, удалось не только соблюсти, но и перевыполнить бюджетные назначения, увеличить экономические показатели, провести большую работу по благоустройству и строительству социальных объектов, поддержке мобилизованных и их семей. По многим позициям Кавказскому району удалось войти в число лучших муниципалитетов края. Депутаты отметили успешную работу главы района Виталия Очкаласова, а заметное развитие района в своем выступлении подтвердил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Бюджет и экономика

Бюджет Кавказского района достиг значения в 1 млрд рублей, что на 190 млн больше результатов 2021 года. Расходная часть районного бюджета составила около 3 млрд рублей, 89% средств было направлено на социальную сферу. Район участвовал в 14 госпрограммах с общим объёмом финансирования 1,8 млрд рублей.

За отчетный период рост промышленного производства в районе составил 56%, свою работу начали предприятия «Кубанские масла» и «Кавказский бювет». В несколько раз увеличился выпуск картона, мыла, удобрений, машин и оборудования. Еще два предприятия района «Юго-Восток-Агро» и «Гарант Агро» вошли в проект «Повышение производительности труда». Оборот предприятий торговли и общественного питания вырос на 17% и составил 23 млрд рублей. Малый и средний бизнес формирует около 45% валового оборота продукции в районе. В 2022 году средствами соцконтракта на открытие своего бизнеса воспользовались 38 индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, финансовая поддержка составила более 10 млн рублей.

В 2022 году началась реконструкция и модернизация мощностей маслозавода до 2000 т/сутки. Введен в эксплуатацию промышленный парк «Достояние», началась стройка комплекса для хранения и переработки сельхозпродукции на предприятии «Южное». АО «Мичурина» достраивает вторую очередь фруктохранилища. В районе благодаря этим проектам увеличилось количество рабочих мест до 600.

Сельское хозяйство в Кавказском районе

В 2022 году собран хороший урожай зерновых, выросли объемы продукции садоводства и птицеводства. Урожай зерновых составил более 320 тысяч тонн зерна. Проведена закладка молодых садов интенсивного типа на площади 49,2 гектара. Все это стало возможным благодаря государственной поддержке: субъектами АПК в 2022 году получен 151 млн рублей субсидий.

Преобразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В 2022 году за счет средств дорожного фонда в районе отремонтировано более 150 км дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 2 общественных территории в городе и Привольном сельском поселении. По программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» отремонтировано 30 домов. В Кропоткине произведен ремонт коллектора по ул. Красной, общая протяженность составила 530 м. Выполнены работы по строительству уличного освещения по ул. Есенина, большая работа проведена по благоустройству и озеленению городской и сельских территорий.

Медицина и образование

В сфере здравоохранения в 2022 году проведены ремонтные работы в отделениях городской и районной больниц, приобретено современное дорогостоящее медицинское оборудование. При поддержке края выполнен капитальный ремонт третьего и четвертого этажа городской поликлиники. По программе «Модернизация первичного звена» проведен капитальный ремонт участковой больницы в ст. Темижбекской. В прошлом году начато строительство детской поликлиники в ст. Кавказской, которая рассчитана на 250 посещений в смену.

По словам Виталия Очкалсова, в планах проведение капитального ремонта в акушерском отделении городской больницы, стоматологической поликлинике и городской поликлинике №2 на ул. Машиностроительной, а также нескольких отделений в районной больнице и установка ФАП в х. Полтавском.

В 2022 году в школах и детских садах обучались более 18 тыс. детей. 12 сельских школ в рамках проекта «Современная школа» стали центрами «Точка роста». В 2022 году 7 городских школ стали участниками проекта «Цифровая образовательная среда».

В районе осуществляют свою деятельность две школы, имеющие региональный статус «Казачья образовательная организация».

Изменения спорта и культуры

В 2022 году на культурную сферу были выделены средства федерального, краевого и местного бюджетов в сумме более 24 млн руб. Выполнены капитальные ремонты городского Дома культуры и Дома культуры в Привольном сельском поселении, укреплена материально-техническая база Домов культуры в поселках М. Горького и Дмитриевском.

В 2022 году большая работа была проведена в сфере физической культуры и спорта. В Кропоткине построен современный «Центр единоборств». В станице Казанской построен универсальный спортивный комплекс. Завершен первый этап капитального ремонта стадиона «Юность». В Привольном сельском поселении построена многофункциональная спортивно-игровая площадка с современным покрытием и с уличными тренажерами. За счет краевых средств установлены уличные тренажеры в сельских поселениях и городе.

Виталий Очкаласов отметил, что отлично развитая спортивная инфраструктура позволяет на протяжении многих лет быть лидерами по развитию массового спорта в крае. В 2022 году количество жителей, выбирающих активный отдых, составило более 65% от общего числа населения.

Поддержка семей мобилизованных россиян

На фронт было отправлено более 50 тонн гуманитарного груза, на постоянной основе разрабатываются новые меры социальной поддержки жен и детей, отправивших своих мужей и отцов на СВО. С сентября 2022 года обучение в муниципальных детских садах стало бесплатным. Родителям помогают и с оплатой занятий в секциях дополнительного образования. В школах предоставлено горячее питание с 5 по 11 классы для детей военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. В конце декабря прошлого года семьям были направлены продуктовые наборы. Виталий Очкаласов также отмечает неравнодушие жителей и предпринимателей Кавказского района: уже открыт благотворительный счет для оказания помощи военным, находящимся в боевых точках. На постоянной основе на фронт высылают теплые вещи, фармацевтические препараты и предметы личной гигиены.

Виталий Очкаласов: итоги работы за прошедший год.