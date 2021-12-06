Передержка котов, какой вид выбрать

Наверное, в жизни каждого любителя домашних животных, рано или поздно возникает вопрос – куда деть животное, если необходимо уехать на некоторое время, а взять его с собой не представляется возможным? Конечно, можно попросить родных или близких присмотреть за ним, но согласятся ли они взять на себя такую ответственность? Тем более, не имея дела с животными, они вообще могут не знать, как правильно ухаживать за ними.

Как правильно ухаживать за котами

Беря на себя ответственность и заведя в доме кошку или кота, человек обязан сделать всё возможное, чтобы домашний питомец находился в максимально комфортных для себя условиях. Для того, чтобы обеспечить правильный уход за своим домашним питомцем, необходимо придерживаться следующих правил:

* Обеспечить кошке правильное, сбалансированное питание. Кормить кота объедками с общего стола – заведомо обрекать животное на приобретение болезней. Современный рынок предлагает огромный выбор готового питания для котов разных пород и возрастов, насыщенные всеми необходимыми микроэлементами, жирами, белками и углеводами для поддержания организма животного в хорошем состоянии.

* Правильное воспитание. Беря в дом котенка, хозяин должен понимать, что именно в этом малом возрасте закладываются основные принципы и понятия правильного поведения. Если справиться самостоятельно с этой задачей нет возможности, можно пригласить специально обученного человека.

* Обеспечение регулярного обслуживания ветеринарным врачом. Для того чтобы быть максимально уверенным в том, что Ваш питомец здоров и полон сил, необходимо приводить его регулярно к доктору и следить с малого его возраста за тем, чтобы он был привит согласно срокам.

* Проведение гигиенических процедур, которые предусматривают правильное купание, чистка полости рта, обрезка когтей, осмотр кожного покрова, расчесывание шерсти и так далее.

Соблюдая основные, но простые правила ухода за своим питомцем, Вы сможете создать для него максимально комфортные условия проживания.

Кому оставить кошку в случае отъезда

Как бы хозяин ни любил своего кота, однажды ему придется расстаться с ним на время. Так, к примеру, уезжая в отпуск, может не получится взять животное с собой. В таком случае стоит хорошо подумать – воспользоваться такой услугой, как передержка кота на дому https://murchalkin.ru или же отправить жить его на время в гостиницу?

И в первом и во втором случаях есть свои преимущества. Так, к примеру, передерживая кота на дому, можно обеспечить ему максимально привычные для его образа жизни условия проживания. С другой же стороны, гостиница для кошек в Москве недорого может предоставить не только комфортные «номера» для проживания, но и помощь ветеринарного врача в случае необходимости, а также и другие дополнительные услуги.

В любом случае, выбирая способ передержки для своего питомца, хозяин должен учесть индивидуальные его особенности и предпочтения, чтобы разлука не показалась слишком долгой.