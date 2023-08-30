Передовые отечественные решения в области реставрации представят в Москве

Около 30 отечественных поставщиков расскажут о последних разработках. Некоторые из них уже применяют при сохранении знаковых зданий.

С 30 ноября по 3 декабря в столице пройдет вторая выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». В программе — более 200 лекций, мастер-классов и деловых сессий. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Для участия нужна предварительная запись на сайте проекта.

«Как показала выставка прошлого года, в России есть все необходимые ресурсы для работы реставраторов. Желающих принять в ней участие было так много, что в этот раз принято решение увеличить площадь экспозиции вдвое. Отечественные производители представят больше 100 решений и технологий для сохранения памятников архитектуры. Приглашаем вас присоединиться к программе», — сказала Наталья Сергунина.

Выставка пройдет в здании типографии Ивана Сытина (Пятницкая улица, дом 71). Оно признано объектом культурного наследия регионального значения. Пространство объединит несколько секций: саму экспозицию, творческие мастерские, лекторий и площадку для деловых переговоров.

Новейшие разработки представят около 30 отечественных поставщиков. Некоторые из них уже успешно применяют в столице, например при возвращении исторического облика павильонам ВДНХ.

Для гостей подготовили 100 мастер-классов. Участники вместе со специалистами попробуют отреставрировать чугунные плиты, произведения из натурального камня, фрагменты темперной живописи, мозаичного панно, витражей и даже скульптур. Им покажут, как работает аппаратура для ультразвуковой и лазерной очистки металла.

В рамках выставки также состоится соревнование среди студентов профильных образовательных учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла и Набережных Челнов и других городов. Ребята будут восстанавливать произведения из дерева, станковой масляной и монументальной живописи, лепной декор и терразитовую штукатурку. Победителей пригласят на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

Выставку «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия» впервые провели в ноябре 2022 года в центре современного искусства «Винзавод». На площади 2,5 тысячи квадратных метров представили более 100 решений отечественных производителей. В мероприятии приняли участие эксперты из России и дружественных стран, студенты профильных вузов и просто интересующиеся этой темой. Мероприятие посетили шесть тысяч человек. Среди самых примечательных событий — дискуссии «Импортозамещение vs параллельный импорт», «Технологи-реставраторы» и «Сохранение объектов культурного наследия как новых точек притяжения для развития внутреннего туризма». По словам посетителей, полезными оказались и практикумы, которые проводили профессионалы отрасли.