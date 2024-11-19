«Переговорка» – площадка для общения молодых специалистов и потенциальных работодателей Тюмени

22 ноября в «Конторе пароходства», площадке городских событий в исторической части города на набережной Тюмени, пройдет новая встреча «Переговорки» от трека Росмолодёжь.Карьера. Профориентационный проект призван содействовать молодому поколению в определении перспектив профессионального роста и карьерных возможностей в России.

Традиционно в формате открытого диалога участники и эксперты мероприятия обсудят актуальные проблемы трудоустройства молодёжи, а также потенциал взаимодействия предпринимателей, вузов, общественных организаций и начинающих специалистов.

В программе запланированы различные активности, включая мастер-классы, групповой тренинг и нетворкинг. Важной частью станет ярмарка профессий, где приглашенные представители крупных региональных компаний расскажут о возможностях и преимуществах работы для молодых специалистов.

Под руководством опытного модератора участники в игровом формате смогут разработать и представить свои проекты, направленные на решение кадровых проблем.

Формат мероприятия позволит молодёжи лучше понять рынок труда и ожидания работодателей. Последние, в свою очередь, смогут присмотреться к новым талантам и перспективным работникам. Кроме того, понимание профессиональных потребностей молодых специалистов поможет компаниям адаптировать свои подходы к найму и удержанию кадров.

«Переговорка» — отличная площадка для общения между потенциальными работодателями и молодыми специалистами, где можно установить новые контакты, обменяться опытом и знаниями.

Организаторы мероприятия надеются, что открытое общение между участниками, гостями и экспертами «Переговорки» позволит выявить эффективные решения проблем привлечения молодёжи в деятельность региона, а также создаст надежную основу взаимодействия молодого поколения, общественных организаций, а также передовых предприятий Тюмени.

Проект пройдет при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, Департамента по спорту и молодёжной политике Тюмени и «Конторы пароходства».

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