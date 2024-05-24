Переход Алекса Гальченюка в «Амур»: причины и перспективы

СКА официально расторг контракт с Алексом Гальченюком, который действовал ещё один сезон, и нападающий подписал соглашение с «Амуром». Согласно информации журналиста Михаила Зислиса из «Спорт-Экспресса», зарплата Алекса по однолетнему контракту составит 80 миллионов рублей, плюс предусмотрены бонусы в размере 8 миллионов. Гальченюк был четвёртым бомбардиром СКА в регулярном сезоне 2023/24, набрав 42 очка (16 голов и 26 передач).

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Ещё год назад приезд такого игрока в Россию выглядел неожиданностью. Причиной этому стала скандальная история с полицейскими, из-за которой Алекс потерял контракт с «Аризоной». В итоге он оказался в СКА, хотя интерес к нему проявляли и другие клубы КХЛ. Комментатор Дмитрий Лукашов упоминал, что «Амур» делал предложение Гальченюку ещё летом 2023 года.

Теперь официально: нападающий, который провёл 11 сезонов в НХЛ, переезжает в Хабаровск. В НХЛ Гальченюк отыграл 692 матча и набрал 371 очко. Его карьера в НХЛ началась через драфт 2012 года, где он был выбран «Монреалем» под третьим номером. Интересно, что на той же церемонии под первым номером был выбран Наиль Якупов — хороший друг Алекса, уже игравший за «Амур» в 2020 году.

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Почему СКА расторг контракт с Гальченюком? В межсезонье СКА традиционно проводит перестройку после неудачного выступления в плей-офф. Президент клуба Александр Медведев обещал точечные усиления в каждую линию, и в СКА уже перешли такие нападающие, как Сергей Плотников и Михаил Григоренко из ЦСКА. Кроме того, клубу необходимо вписываться в потолок зарплат.

Гальченюк подписал со СКА двухлетний контракт на общую сумму 150 миллионов рублей. В сезоне 2023/24 он заработал по нему лишь 50 миллионов, оставшиеся деньги переносились на следующий год. Гальченюк не оправдал ожиданий — его вклад в команду был недостаточным по сравнению с другими высокооплачиваемыми игроками.

Ротенберг не конфликтовал с игроком и защищал его от критики, несмотря на недовольство Алекса своим положением. Агент Гальченюка Александр Черных упоминал, что игрок иногда получал мало игрового времени из-за ротации состава. Весной агент заявлял, что Гальченюк примет любое решение клуба.

«Ак Барс» интересовался Гальченюком, но их планы изменились. Алекс не оправдал ожиданий в СКА, хотя в момент перехода Ротенберг высоко отзывался о его качествах. Даже статус четвёртого бомбардира в регулярке не помог ему. Владимир Алистров вылетел из-за травмы, а Грицюк долго адаптировался к требованиям Ротенберга. Гальченюк рисковал совсем пропасть из состава.

Как «Амур» уговорил Гальченюка на переход? В сезоне 2023/24 «Амур» стремился к высоким целям и имел серьёзный бюджет. Предложения из Хабаровска поступали многим перспективным игрокам. Сейчас клуб подписал хоккеиста с именем. Гальченюк получил выгодные условия, которые не смогли предложить другие клубы.

«Амур» с Гальченюком станет интереснее. Клуб уже подписывал статусных игроков, таких как Александр Хохлачёв и Алекс Бродхерст, но у них возникли проблемы. Гальченюк может улучшить игру команды или столкнуться с личным регрессом.

Перспективы Гальченюка в «Амуре» остаются вопросом. Заиграть у Мартемьянова удаётся не каждому. Однако клуб получает вариативность в составе. Гальченюк улучшает статус команды и может помочь в борьбе за плей-офф.

Первый сезон Гальченюка в КХЛ показал, что он не стал настоящим лидером СКА, но и не провалился полностью. Он играл в среднем по 14-15 минут за матч, но не всегда был стабильным. В плей-офф его игра также была нестабильной. Гальченюк показал себя командным игроком, но не стал решающим фактором. С переходом в «Амур» Гальченюк получает новый шанс проявить себя и достичь успеха в КХЛ.