Первая церемония награждения рекордсменов Instagram в России

Во Дворце-ресторане «Турандот» состоялась первая церемония награждения рекордсменов Instagram 2020 под руководством генерального продюсера Нианилы Бамматовой и соучредителя «МКАД-Медиа» Джамили Шахруевой. Главные виновники торжества – самые успешные Российские ТОП-блогеры различных сфер деятельности со всех уголков страны и за ее пределами первые встретились на мероприятии такого масштаба. Поводом послужило то, что свои результаты все они доказали официально, установив рекорды, зафиксированные Книгой Рекордов России, тем самым оставили свой след в истории страны.

«Эта церемония является уникальным и значимым событием для нас, как организаторов. Это супер-успех, когда мы вместе творим историю! Мы много лет помогаем в продвижении блогерам – набирать многомиллионную аудиторию, запускать собственные on-line проекты, сниматься в кино, участвовать в ТОП-показах моды, посещать красные дорожки, светские рауты и так далее. Сотрудничая как с блогерами, так и с брендами, on-line школами, фондами и другими аккаунтами в Instagram, в первую очередь мы помогаем людям. С каждым из них мы с «нуля» проделываем то, о чем раньше они могли только мечтать, вместе за руку ступень за ступенью доводим их к поставленным целям. И именно тот факт, что люди совершенно разных поколений, статусов, интересов и сфер жизни установили официальные рекорды и получили свои заслуженные награды – говорит именно о том, что на пути к целям и мечтам нет абсолютно никаких ограничений! Нужно только настоящее сильное желание и те, кто в этом поможет», — рассказывает генеральный продюсер проекта Нианила Бамматова.

2020 год запомнился как уникальный, когда мир перевернулся с ног на голову. И только сильнейшие смогли быстро адаптироваться и выйти на новый уровень. Здесь и стало ясно, какую власть имеет Instagram в современном обществе. На официальную церемонию награждения были приглашены звезды Instagram с самыми интересными и значимыми рекордами.

«Собрать всех в таком красивом дворце, в окружении людей, красивых как внешне, так и внутренне, награждать и дарить подарки не только рекордсменам Instagram, но и каждому гостю – это очень приятно. А еще интересно наблюдать за небывалым успехом людей и понимать, что все это однажды начиналось с желания просто попробовать. Все наши звезды когда-то просто решили завести аккаунт в Instagram. Просто решили увеличить аудиторию с 10 или 100 подписчиков до тысяч и потом уже миллионов. И не останавливались на достигнутом, всегда шли дальше, ничего не боясь, ни перед чем не останавливаясь, всегда сохраняя достоинство и веру в себя. Многомиллионные аудитории подписчиков ежедневно вдохновляются их результатами и тоже начинают совершать шаги вперед. Свои заслуженные награды получила и успешная бизнес-леди мама 5 детей, и мальчик 9 лет, и девушки, ставшие мамами несколько месяцев назад, и люди зрелого возраста! Ограничений нет! Любопытно и то, что весь этот процесс роста происходил на наших глазах, и мы сопричастны к этому. Установить настоящие рекорды, доказать всем, что наши блогеры на верном пути, а главное – доказать самим себе, что мы можем, и поставить новые еще более грандиозные цели – это просто бесценно», — говорит соучредитель «МКАД-Медиа» Джамиля Шахруева.

Благотворительный фонд «Чистое сердце» провели самое большое количество мероприятий по всей России, а также привлекая наибольшее число волонтеров через Instagram стал номинантом. На торжественной церемонии награждения представители фонда получили заслуженную награду и статуэтку в номинации «Благотворительность без границ». Лайфхак, которым поделилась Калимат Садрудинова заключается в том, что надо выкладывать в инстаграм информацию максимально подробную и делать это оперативно и на регулярной основе. Тогда подписчики втягиваются и чувствуют свою сопричастность ко всему происходящему.

Официальный российский представитель бренда бижутерии «Kenneth Jay Lane» был награжден и стал рекордсменом «За наибольшее количество продаж брендовой бижутерии через Instagram в России». Результат рекорда: 5056 единиц продано за 3 месяца через Instagram.

Рекорд «Тотальная реставрация керамическими винирами наибольшему количеству пациентов в России» установил стоматолог Вартан Саркисян. Результат: 21 пациент за 30 дней. В то время, как обычно у стоматолога за год бывает 10-15 пациентов этой категории, и это считается хорошим результатом, Вартан Саркисян совершает до 30 таких работ за месяц!

Instagram – это площадка для людей разных возрастов, чем раньше человек понимает это и начинает развиваться, тем быстрее становится популярным. Наглядным примером этому стал юный футболист Артем Григорян возрастом 9 лет. Мальчик установил рекорд «Наибольшее количество подписчиков в Instagram» в своей возрастной группе. Результат: 297710. Подписчикам интересно наблюдать за Артёмом, поскольку он принимал участие более, чем в 100 футбольных турнирах по всему миру.

Было бы трудно добиваться успеха, не умея располагать к себе людей. Мари Буше — эксперт по этикету международного класса, член международной ассоциации Protocol and Diplomacy, представитель ООН, автор бестселлера «Элегантность в однушке». Мари установила рекорд «Наибольшее количество подписчиков в Instagram эксперта по этикету и элегантности манер в России». Результат: 2 840 143.

Официальный рекорд России «Наибольшее количество ингредиентов, содержащихся в косметическом продукте для омоложения без инъекций» установил самый популярный в просторах Instagram международный бренд Киры Сорокиной «Nanoasia». Результат: 77 ингредиентов.

За наибольшее количество подписчиков в Instagram среди брендов натуральной косметики, произведенной в России, был награжден бренд «Мастерская Олеси Мустаевой». Результат 1 316 458 подписчиков.

Бренд «DNK» установил официальный рекорд России «Наибольшее количество детей, продемонстрировавших одежду одного бренда на видео в России». Результат: 203 ребенка из разных городов по всей России. Две сестры, дизайнеры и основатели бренда Анна Алексеева и Ольга Коваленко развивают бизнес, идя в ногу с тем, что происходит в мире и совершают прорывы.

«Парк Отель Орловский» установил официальный рекорд «Наибольшее количество подписчиков в Instagram среди загородных отелей России». Результат: 192 527. Отель мог бы также установить рекорд за самое большое количество животных в собственном зоопарке, число которых составляет около 300.

О самом большом ролле говорят сейчас по всей стране: волна интереса прокатилась после того, как в городе Махачкала основатели «Kafe Love Time» официально установили, а главный редактор Книги Рекордов России зарегистрировал рекорд с самым большим роллом, приготовленном по рецепту «Филадельфия» в России. Основатели и руководители компании Ренат Шабанов и Маисат Шабанова поделились своим лайфхаком – у всех членов команды должна быть общая цель, тогда будет результат.

Нианила Бамматова основатель бренда и дизайнер одежды ручной работы «Fashion House Nianila» установила официальный рекорд России «Наибольшая ширина шлейфа свадебного платья от couture в России». Результат: 274 см. Каждый сантиметр изготовленного свадебного платья создан вручную, расшит шелковыми цветами, кристаллами Swarovski и жемчугом.

На торжественной церемонии царила дружественная веселая атмосфера, гости знакомились друг с другом, делали совместные селфи, а так же договаривались о коллаборациях, активно поддерживали друг друга во время награждений. Это все стало заслугой ведущих вечера — звездного телеведущего Константина Тарасюка и ТОП-модели Елены Кулецкаой.

Поддержать всех участников церемонии награждения «Рекордсмены Instagram» 2020 пришли почетные гости вечера: Олег Газманов с супругой Мариной Газмановой, который также был удостоен наградой статуэтки премии за номинацию «Легенда сцены» и порадовал всех своей новой песней и пригласил всех блогеров на свой юбилей 70 лет. А бессменный солист группы «Иванушки international» Кирилл Андреев исполнил собственную песню и стих о маме, что вдохновило каждого поздравить и вспомнить о самом близком человеке в их жизни. Легендарный юморист Евгений Петросян получил статуэтку премии «Рекордсмены Instagram», а также сертификат рекордсмена Книги Рекордов России. Многие другие звезды шоу-бизнеса, артисты театра и кино, блогеры- миллионники со всей России посетили церемонию и поддержали каждого участника. Вместе со звездными гостями, церемонию посетили рекордсмены России: Радмила Юсупова — самый длинный язык, Залина Бойко — самая узкая талия, Сергей Ильин – самый высокий человек.

Из числа ТОП блогеров были Надин Серовски (7,3 млн. подписчиков), Екатерина Климова (6,3 млн. подписчиков) и другие, а всего было собрано более 70 блогеров всей страны.

Станислав Анатольевич Коненко — главный редактор и основатель Книги Рекордов России лично регистрировал отмеченные рекорды и вручал сертификаты На церемонии награждения также был проведен Благотворительный аукцион проекта «Ангелы Хранители», в рамках которого были проданы картины, написанные здесь же звездными гостями. Все вырученные средства направлены на строительство Детской площадки в город Кизляр. Этот день стал стартом масштабного проекта, который в будущем еще ни раз соберет гостей и популярных персон, отметив заслуги и вклад в современное общество.

Партнерами мероприятия стали Нурмагомедова Аида официальный представитель французской компании «SoSkin», подарив дорожные наборы, компания производитель натуральных кистей «Roubloff», Салон красоты «Посольство Красоты», цветочная галерея «ТУРАНДОТ», сеть салонов коррекции фигуры «Медуза».