Первая Женская Академия поможет впустить в свою жизнь волшебство

В канун Нового года Первая Женская Академия решила подарить всем женщинам немного волшебства.

Полюбившееся многим событие «Волшебный форум» пройдёт в этом году онлайн и будет бесплатным для нескольких тысяч участниц по промокоду MAGIC2022. Обычная цена билета от тысячи до пяти тысяч рублей. Первая тысяча регистраций с промокодом будет бесплатной, а для тех, кто не успел войти в число первых, в этом году открыт бесплатный тариф участия.

21 декабря 2021 в 12 часов было выбрано не случайно – это зеркальная дата совмещена с днём зимнего солнцестояния. Именно в этот день, по утверждению астрологов и нумерологов, следует загадывать желания и получать необходимые знания. Такие дни наполнены энергией, притягивающей в жизнь здоровье, финансовую удачу, любовь. Одним словом, все, о чем так мечтают в канун новогодних праздников.

Впустить волшебство в свою жизнь можно уже сейчас, успев забрать подарки в числе первых по ссылке: https://forums.firstwomens.academy/magic

Для участия в акции при покупке билета наберите в поле промокод MAGIC2022 и смотрите, как начинают осуществляться ваши мечты. Количество бесплатных билетов ограничено, так что следует поспешить.

Трансляция форума пройдет по всему миру из новогодней студии Первой Женской Академии. Экспертные советы помогут правильно и позитивно подвести итоги уходящего года и с грамотными установками войти в наступающий 2022 г. Ожидаются выступления следующих авторитетных экспертов:

Дарья Ходасевич – специалист по долгой и счастливой семейной жизни, мама 4-х детей, раскроет тайну сколько стоит счастье.

Анна Глушнева – психолог, сертифицированный нумеролог, проанализирует прошедший год и научит планировать следующий.

Элеонора Алибаева – вице-чемпионка мира по фитнесу, призёр Arnold Claasic, поделится, как избавиться от старого и убрать ограничивающие убеждения.

Даша Город – психолог, эксперт по семейным отношениям, поделится практикой благодарности.

Катерина Суворова – автор и ведущая женских практик, покажет техники исполнения желаний.

Татьяна Рыбакова – специалист по похудению и здоровому образу жизни, поработает с телом и сознанием.

Евгения Шустина – бизнес-астролог, определит сильные даты 2022 года и как их правильно проводить.

Анна Чернигова – психолог, сертифицированный психотерапевт, расскажет, как создать здоровые отношения в паре.

Валерия Питилимова – мастер нумерологической матрицы человека, поможет сделать нумерологический расчет на год.

И, конечно же, главный подарок форума – позитивная трансформация участниц в прямом эфире! Пусть вас не смущает, что это вторник. Для волшебства не существует дней недели. Каждый совет, который будут давать эксперты, наполнен теплом, вдохновением и фантазией. После Первого Волшебного Форума, который состоялся ровно год назад, участницы делились о том, что правильно загадали желание и получили заветную должность, обрели семью и друзей, стали мамами и улучшили отношения с любимыми, кто-то занялся дайвингом, поехал на экзотические острова и Южный полюс, а кто-то даже подумывает о том, чтобы выйти в открытый космос. Космос открытий и творческого вдохновения. Потому что Волшебный форум – про каждого из нас, и особенно сейчас, в это нелегкое время, так хочется поверить в волшебство и получить шанс на долгожданные перемены в наступающем году.

Промокод: MAGIC2022

Регистрация: https://forums.firstwomens.academy/magic

Подробнее о программах Первой Женской Академии на сайте: https://firstwomens.academy/