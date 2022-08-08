Первичное предложение DEFY на платформе Launchpad 2.0 от Bybit

Bybit, третья по посещаемости криптовалютная биржа в мире, проведёт листинг DEFY, нативного и utility-токена платформы DEFY, на своей платформе Launchpad 2.0.

DEFY — это мобильная play-to-earn NFT-игра на блокчейне. Она погружает игроков в метавселенную, в которой тесно переплелись виртуальный и физический миры. DEFY сочетает гиперказуальный геймплей со взломом кода и изучение окружающего нас мира с помощью приключений из дополненной реальности. Узнать больше об игре можно по ссылке https://defydisrupt.io/.

На Bybit состоится первичное предложение токенов DEFY, которые будут доступны на обновлённой платформе Bybit Launchpad 2.0. Листинг токенов на споте запланирован на 15 августа.

DEFY — это utility-токен, который позволяет пользователям получать внутриигровые активы, взаимодействовать с другими пользователями и повышать свою эффективность. В настоящее время токены DEFY можно либо накопить за достижения и получить с помощью внутриигровой валюты FCOINS, либо же приобрести на платформе Bybit Launchpad 2.0.

DEFY присоединяется к другим Web3 инициативам на платформе для перспективных проектов на Bybit. Launchpad 2.0 предоставляет ранний доступ к самым популярным токенам в криптопространстве. Пользователи Bybit могут зафиксировать BIT, чтобы подписаться на распределение токенов, или принять участие в новой модели раздачи на Launchpad 2.0, где необходимо внести в стейкинг номинальное количество Tether (USDT), чтобы получить шанс на распределение новых токенов. Кроме того, на Launchpad можно купить самые высокодоходные токены из прошлых листингов.

О Bybit

Bybit — это биржа торговли криптовалютами, запущенная в марте 2018-го года. Это профессиональная платформа, на которой представлены сверхбыстрый торговый движок, учтивая служба поддержки, а также мультиязычное сообщество, готовое в любой момент помочь другим трейдерам криптовалют. Bybit — главный партнёр гоночной команды Формулы 1, Oracle Red Bull Racing, киберспортивных команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro и Oracle Red Bull Racing Esports, а также профессиональных футбольных клубов «Боруссия Дортмунд» и «Ависпа фукуока».

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