Первые интроскопы Hikvision установлены в Ледовом Дворце Самары

С какими трудностями сталкиваются стадионы и другие спортивные объекты с точки зрения обеспечения безопасности? Прежде всего это большое количество людей – персонал, спортсмены и, конечно, болельщики. Организация потоков движения, быстрое выявление даже малейших угроз безопасности – требования к защите спортивных объектов регламентируются не только российскими нормативными документами, но и международными стандартами, которые позволяют обеспечивать безопасность объекта и всех посетителей во время соревнований.

Ледовый Дворец в Самаре

В сентябре 2021 года в Самаре состоялось открытие нового Ледового Дворца, реконструкция которого началась еще в 2018 году. На объекте расположены три ледовых поля, спортивные и тренажерные залы, а также два конференц-зала.

В рамках проекта реконструкции Ледового Дворца предусматривалась полная модернизация системы безопасности, включая камеры видеонаблюдения, контроля доступа и охранной системы, а также досмотровых комплексов входной зоны. Для технического переоснащения объекта было выбрано оборудование Hikvision. Генеральным подрядчиком проекта выступила организация «Волгатрансстрой-9» (входит в ГК ВТС), системным интегратором – компания «ИТЕРРА».

Техническое оснащение входной зоны

Досмотровым мероприятиям на спортивных объектах уделяется особое внимание: помимо требований к точности обнаружения опасных и запрещенных предметов, на стадионах также необходимо обеспечить быстрое движение потока.

Входная зона реконструированного Ледового Дворца в Самаре оснащена 8 комплектами досмотрового оборудования. Рамки металлодетектора предназначены для обнаружения металлических и металлосодержащих предметов на теле человека. Гибкие настройки чувствительности позволяют выставить нужный порог, чтобы система не реагировала на кольца, часы и пряжки.

Комплексная система безопасности

Помимо досмотрового оборудования, проект по техническому оснащению Ледового Дворца также предусматривал установку системы видеонаблюдения, охранные датчики движения и тревожные кнопки. В проекте были задействованы камеры с фирменными технологиями компании Hikvision – Lightfighter и Darkfighter, которые помогают формировать детализированное и информативное изображение в условиях сильной засветки или низкого уровня освещения.

Денис Моисеев, руководитель обособленного подразделения Hikvision Russia в Самаре:

«Ледовый Дворец в Самаре – одно из знаковых спортивных зданий города, где проходят крупнейшие соревнования по фигурному катанию, хоккейные матчи, концерты известных артистов. Мы гордимся, что Hikvision приняла участие в проекте реконструкции спортивной арены и что этот объект стал для нашей компании первым проектом в РФ, в котором были задействованы наши новые интроскопы. Совместно с нашими коллегами из компании-интегратора “ИТЕРРА” нам удалось создать централизованное и простое в настройке решение, что особенно важно для спортивных объектов, где нужно быстро выявлять потенциальные угрозы.

Основная ставка при модернизации проекта делалась на инновации и внедрение передовых технологических решений. В качестве основы комплексного решения была выбрана платформа HikCentral Professional, которая позволяет управлять всеми подсистемами стадиона. При дальнейшем развитии объекта платформа позволит легко расширить функционал. Учитывая растущий интерес к спорту со стороны государства и молодежи, в подобных проектах крайне важно оставлять запас для дальнейшего масштабирования инфраструктуры».

О компании Hikvsion:

Hikvision – ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания более 10 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранные сигнализации. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning (глубокое обучение). Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.hikvision.ru