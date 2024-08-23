Первые в Азии суда для ветроэнергетики поставлены для дальнейшей разведки глубоководья

Дочерняя компания Shanghai Electric, Shanghai Electric Wind Power Group, в Цидуне, провинция Цзянсу, получила первые в Азии суда для обслуживания и эксплуатации офшорной ветроэнергетики (SOV), Zhizhen 100 и Zhicheng 60. Плавучие базы, построенные Zhenhua Heavy Industries, могут выполнять непрерывные операции по эксплуатации и техническому обслуживанию на глубоководных ветряных электростанциях, что в значительной степени облегчает болевые точки нынешних основных морских транспортных судов Китая, включая короткие периоды окна, невозможность проведения непрерывных операций, частые поездки туда и обратно, низкую эффективность и плохое функционирование в суровых морских условиях.

The active wave compensation trestle equipped on the two wind power operation and maintenance motherships, Asia’s first wind power SOVs delivered, jointly developed by Shanghai Electric and Shanghai Zhenhua Heavy Industries has broken through a technical bottleneck.

Лю Сяньнань (Liu Xiangnan), вице-президент Shanghai Electric Wind Power Group, прокомментировал: «Эти два судна для обслуживания и эксплуатации офшорной ветроэнергетики объединяют эффективную эксплуатацию и техническое обслуживание, экологичные и интеллектуальные операции и техническое обслуживание и являются важными носителями для перспективной структуры электрической ветроэнергетики в глубоких морях, которая будет стимулировать высококачественное развитие возможностей эксплуатации и технического обслуживания оффшорной ветроэнергетики в Китае».

Технические характеристики для Zhizhen 100 и Zhicheng 60 отличаются: Zhizhen 100 имеет общую длину 93,4 метра, ширину 18 метров, глубину 7,6 метра и проектную эксплуатационную скорость 12,3 узла; Zhicheng 60 имеет общую длину 72,76 метра, ширину 17,5 метра, глубину 7 метров и проектную эксплуатационную скорость 12 узлов.

Два поставленных SOV предназначены для обеспечения эффективного, устойчивого, интеллектуального и безопасного обслуживания. Они оба оснащены системой динамического позиционирования DP2, имеют большое грузовое пространство с возможностью хранения запасных частей для сверхмощных ветряных турбин и имеют самоподдерживающуюся способность более 30 дней.

Zhizhen 100 и Zhicheng 60 оснащены эстакадой с активной компенсацией волн, которая уменьшает смещение корпуса из-за волн, что позволяет эффективно перемещать персонал и запасные части, а также обслуживать ветряную электростанцию даже в суровых морских условиях.

Они оснащены складным краном, рабочей лодкой, посадочной рамой и вертолетной платформой из алюминиевого сплава.

Приводимые в действие гибридной системой дизель-электрических и литиевых батарей с полной электрической тягой и распределением шин постоянного тока, они имеют гибридную мощность и классификацию зеленых судов, сертифицированную Китайским классификационным обществом (CCS).