Первый инновационный класс для детей-предпринимателей открылся в Волгоградской области

10 ноября 2023 года в МОУ «Гимназия г. Волжского» состоялось торжественное открытие уникального класса для юных предпринимателей в рамках проекта «База». Это всероссийский благотворительный проект, который реализует Фонд поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» и крупнейшее в России закрытое предпринимательское сообщество Club 500. Класс в Волжском стал десятым по счету в России и первым в Волгоградской области. Его школе подарил основатель компании GRASS, резидент Club 500 Константин Феданов.

Идея «Базы» основана на успешной мировой практике. Проект стартовал в июле 2021 года. Тогда резиденты крупнейшего в России бизнес-сообщества Club 500, в рамках меценатской инициативы, поставили перед собой цель отремонтировать и оборудовать современной техникой 100 школьных классов в самых удаленных уголках России и создать инфраструктуру, способствующую развитию предпринимательских качеств у подрастающего поколения. Всего проект должен охватить 100 российских школ.

Проект «База» состоит из двух этапов. На первом в выбранной школе делается ремонт в кабинете информатики. Он оформляется в едином цветовом и стилевом решении, что делает классы «Базы» неповторимыми и узнаваемыми. На втором дети проходят 12-ти недельный обучающий курс, в рамках которого постигают азы предпринимательской деятельности.

«Мы оформляем классы не только с точки зрения дизайна, но и оснащаем их новой техникой. В некоторых школах, в которых мы открывали классы, дети даже не знали, как выглядит современный компьютер. Цель нашего проекта – уравнять возможности для школьников из различных регионов РФ. Чтобы подростки из небольших населенных пунктов, где не хватает финансирования для оснащения школьных кабинетов информатики, имели такой же доступ к технологиям, как и их ровесники из больших городов», — рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

В среднем подготовка каждого такого класса занимает около 3-х месяцев, а стоимость колеблется в районе 3-4 млн рублей.

«Когда я учился в старших классах, я понял, как устроена эта жизнь. Что настоящий мужчина – это тот, кто имеет достаточное количество денег, чтобы сводить девушку в кафе или угостить друзей. В этот момент детство закончилось. Тогда я начал искать любые способы, чтобы заработать деньги. Я работал на перетарке бутылок на пивзаводе, выращивал грибы вёшенки в подвале у родителей, пробовал открыть палатку с курами-гриль, продавал сотовые телефоны, роликовые коньки и многое другое. Именно тогда у меня зародилась тяга к предпринимательству. Я уверен, успешным предпринимателем может стать каждый, у кого есть стремление и воля, кто хочет изменить что-то в жизни. Я принял участие в проекте «База» и создал этот класс, чтобы помочь начинающим предпринимателям пройти долгий и тернистый путь становления собственного бизнеса как можно быстрее», — пояснил Константин Феданов.

Образовательная программа для новых классов, которые открываются в этом учебном году, стартует в феврале 2024 года. Она рассчитана на 3 месяца. Подготовкой программы занимаются партнеры проекта «База» — бизнес-школа для тинейджеров detiMBA. В рамках курса школьники 7-11 классов изучают основы предпринимательства, развивают креативное мышление и прокачивают soft skills.

«Принять участие в образовательной программе могут ученики школы, которые изъявили желание и прошли отбор. По результатам обучения проводится демодень. Это выпускной, на котором ребята показывают то, чему научились и представляют свои бизнес-проекты. Победители награждаются инвестициями на старт своего дела. У нас уже состоялось два выпуска. Все участники представили интересные, жизнеспособные и проработанные проекты, поэтому выбрать победителей было непросто», — отметила Ольга Лакустова.