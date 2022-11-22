В центре внимания миллионов болельщиков со всего мира окажется Катар, где состоятся первые матчи. У стадиона гостей уже ждут автобусы мобильной службы Higer.

Руководитель команды техобслуживания компании Higer заявил следующее: «Мы организовали автобусы мобильной службы Higer для стадионов «Лусаил Айконик», «Ахмед Бин Али», «Халифа Интернейшнл», «Аль-Тумама» и «Аль-Джануб», что позволит обеспечить надлежащее транспортное обслуживание во время турнира».

Мерцающие неоновые огни и развивающиеся флаги создают праздничную атмосферу в Катаре, и по всему стадиону развешаны гигантские постеры звезд футбола. Болельщики в самых разных уголках мира одеты в форму своей любимой команды и национальные цвета.

Несмотря на шум и гул, собравшиеся в огромные толпы болельщики соблюдают порядок. Сразу же у выхода из аэропорта болельщиков ждали шаттлы, курсирующие по нескольким маршрутам, чтобы доставлять гостей до мест размещений и достопримечательностей. Автобусы, отправляющиеся прямо от гостиниц и станций метро до стадионов, работают круглосуточно и бесплатны для болельщиков с картами Hayya. Автобусы Higer Bus из Китая комфортабельные, тихие и быстрые. Болельщикам они очень понравились.

Один футбольный фанат из Бразилии сказал: «Я впервые присутствую на матче на Ближнем Востоке, и мероприятие организовано идеально. Особенно это касается автобусов, они очень удобные. С ними я могу смотреть даже две-три игры в день. И они очень комфортабельные. Кондиционер хорошо работает без шума, даже когда в автобусе очень много пассажиров».

Водитель автобуса катарской компании Mowasalat похвалил Higer Bus: «Я работаю в компании Mowasalat на протяжении многих лет, и я вожу автобусы Higer Bus с Азиатских игр в Дохе 2006 года. Они не только стабильны, но и удобны в эксплуатации, а также обеспечивают более оптимальный опыт вождения. Их специалисты по послепродажному гарантийному обслуживанию всегда на связи и могут быстро решить проблемы».

Выездной сервисный инженер Higer Bus Е Чаню (Ye Changyou), давний поклонник футбола, заявил следующее: «Я люблю футбол с раннего детства и когда-то смотрел матчи по телевизору в прямом эфире, поэтому для нашей команды это большая честь обслуживать болельщиков и сопровождать этот турнир».

Во время турнира все сотрудники отдела обслуживания Higer Bus работают круглосуточно и без выходных в специально отведенных центрах планирования операций, добросовестно трудясь и стремясь обеспечить лучшие результаты с присущим футболу командным духом и стойкостью. Благодаря им этот глобальный футбольный турнир становится еще прекраснее.

На стадионе разворачивается ожесточенное сражение между двумя командами. За пределами стадиона автобусы Higer создают обстановку, неся любовь и страсть людей к футболу, а также их желание победы и стремление к лучшей жизни.