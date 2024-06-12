Первый туристический форум БРИКС в Москве объединит все девять стран — участниц союза

Деловое событие объединит больше 300 представителей профильных ведомств, бизнес-сообщества, руководителей ассоциаций и экспертов индустрии.

Первый туристический форум БРИКС пройдет в столице 20–21 июня. Его посетят делегации всех девяти стран — участниц союза: России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Сегодня на путешественников из стран БРИКС приходится больше половины въездного турпотока в Москву из дальнего зарубежья. Проведение форума позволит закрепить за российской столицей статус одного из ведущих мировых туристических центров. Деловое событие объединит больше 300 представителей профильных ведомств, бизнес-сообщества, руководителей ассоциаций и экспертов индустрии», — отметила Наталья Сергунина.

В программе запланированы экспертные сессии с участием крупнейших игроков рынка и встреча министров туризма стран БРИКС.

«В этом году Россия — председатель уже в расширенном БРИКС. Традиционную встречу министров туризма стран проводим с акцентом на практический результат. Планируем утвердить план сотрудничества и регламент рабочей группы БРИКС по туризму — таким образом закрепим официальный статус туристического трека БРИКС. Деловая программа форума позволит установить прочные связи между туристическим бизнесом стран БРИКС, подписать взаимовыгодные контракты, представить туристический потенциал каждой страны. Это поможет нашим странам развивать экономику предложения», — рассказал Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Ключевые темы форума

В первый день форума состоится закрытое заседание рабочей группы представителей индустрии, пройдут переговоры и презентации продуктов туроператоров, сервисов для путешествий и других отраслевых проектов из разных государств.

Второй день посвятят открытым мероприятиям. В рамках пленарного заседания спикеры обсудят перспективы международного сотрудничества стран БРИКС.

На сессии «Цифровизация индустрии отдыха и гостеприимства. Искусственный интеллект» обсудят вопрос о развитии онлайн-индустрии и влиянии современных технологий на отрасль. Москва представит свой флагманский проект — сервис Russpass, в котором размещены туристические предложения почти всех регионов России.

Готовится к запуску обновленная версия портала Discover Moscow для зарубежной аудитории. Здесь пользователи смогут найти информацию о достопримечательностях, музеях, театрах, магазинах и ресторанах города на английском языке. Помимо сведений об интересных местах и событиях, платформа предоставит рекомендации по оформлению визы, бронированию гостиниц и другим популярным вопросам.

В рамках другой дискуссии участники рассмотрят новые подходы к привлечению путешественников. Например, для российской столицы один из перспективных трендов — это событийный туризм. В текущем сезоне мегаполис приглашает гостей на самый продолжительный городской фестиваль в мире «Лето в Москве. Все на улицу!». Его программа охватывает все районы города.

Ключевой темой сессии «Устойчивый туризм: как ESG меняет индустрию путешествий?» станет создание комплексной комфортной для гостей инфраструктуры. В это понятие входят не только гостиницы и рестораны, но и развитая транспортная система, благоустроенные парки и скверы, возможность пользоваться полезными сервисами и многое другое. Москва поделится накопленным опытом в этой сфере.

Форум проводится Минэкономразвития России совместно с Правительством Москвы.

Первый Международный форум инноваций БРИКС

В августе прошлого года российская столица приняла первый Международный форум инноваций БРИКС.

Его участниками стали свыше пяти тысяч человек. Среди них лауреаты Нобелевской премии мира — профессор экономики Мухаммад Юнус (Индия) и глава Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг (Республика Корея), кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица (Сербия) и председатель совета будущего Дубая по цифровым операциям Аиша Бин Бишр (Объединенные Арабские Эмираты).

Эксперты обсуждали, как современные технологии меняют жизнь людей в мегаполисах, оценивали ИТ-решения для госсектора и бизнес-сообщества, делились опытом поддержки инноваторов в своих государствах. По итогам мероприятия участники подписали ряд международных соглашений, включая Московскую декларацию инновационного развития.

С 28 ноября по 2 декабря 2023 года в столице прошло еще одно международное событие — форум модной индустрии BRICS+ Fashion Summit. Он привлек отраслевых экспертов, дизайнеров, основателей брендов и производителей одежды из более чем 60 стран. Общее число гостей мероприятия и зрителей онлайн-трансляций достигло 3,5 миллиона человек.