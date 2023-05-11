Первый в мире планшет с чипом MTK G99 и технологией быстрой зарядки 30 Вт появился на рынке в России

После 14 месяцев разработки, бренд Headwolf, специализирующийся на инновациях, выпустил флагманский планшет Hpad3, который является важным прорывом на рынке планшетов. Как первый в мире планшет с чипом MTK G99 и технологией быстрой зарядки 30 Вт, Hpad3 имеет выдающиеся характеристики в области производительности и скорости зарядки, что позволяет легко обойти другие продукты на рынке.

Во-первых, Hpad3 оснащен 11-дюймовым экраном 2K с разрешением 2000 * 1200 и сертификацией TÜV Rheinland для защиты глаз, что значительно снижает вред для глаз и обеспечивает более комфортный визуальный опыт. Этот экран не только удовлетворяет потребности пользователей в высоком качестве изображения, но и снижает усталость глаз при длительном использовании.

В области производительности Hpad3 использует чип MTK G99, который является флагманским 4G восьмиядерным чипом с бенчмарком более 380 000, что демонстрирует удивительную вычислительную мощность и быструю скорость ответа. Кроме того, Hpad3 имеет 8 ГБ + 8 ГБ оперативной памяти, которая может быть расширена до 16 ГБ с помощью интеллектуального расширения, что увеличивает скорость работы на 20% по сравнению с обычной 8 ГБ оперативной памятью. Устройство имеет 256 ГБ встроенной памяти с использованием последней технологии UFS-флэш-памяти, что делает возможным легкую работу с крупными приложениями и хранение файлов.

В области скорости зарядки Hpad3 поддерживает технологию быстрой зарядки 30 Вт, что позволяет зарядить устройство на 80% всего за 1 час. Это значительно сокращает время ожидания зарядки и повышает эффективность использования. Кроме того, большой аккумулятор на 8500 мАч обеспечивает до 20 часов автономной работы, что удовлетворяет потребности пользователей в длительном использовании.

По сравнению с другими планшетами, экран Hpad3 использует сертификацию TÜV Rheinland для защиты глаз, что значительно снижает вред для глаз и обеспечивает более комфортный визуальный опыт. Кроме того, Hpad3 имеет выдающиеся характеристики производительности, используя чип MTK G99 и 8 ГБ + 8 ГБ оперативной памяти. Hpad3 также поддерживает интеллектуальное расширение до 16 ГБ оперативной памяти, что увеличивает скорость работы на 20%. Это позволяет легко обойти другие продукты на рынке планшетов.

Кроме того, Hpad3 имеет ряд интеллектуальных функций, включая заднюю камеру AI 20 МП + 5 МП и переднюю камеру AI 8 МП, а также 13 различных режимов съемки, что позволяет пользователям легко снимать высококачественные фотографии и видео на планшете. Кроме того, Hpad3 использует последнюю операционную систему Android 12, обеспечивая более плавный и удобный пользовательский опыт.

Планшет Headwolf Hpad3 — это мощный, доступный по цене и красивый продукт, который легко обходит другие продукты на рынке планшетов. Его выпуск не только обеспечивает пользователям лучший пользовательский опыт, но и внедряет новую жизнь на рынок планшетов.

Скидка на Hpad3 будет доступна на сайте AliExpress в России с 10 по 14 мая. Во время первого выпуска цена составит 19 746 рублей вместо обычной цены 46 919 рублей.