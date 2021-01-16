Первый «Волшебный форум»

Как один день может изменить всю дальнейшую жизнь? Кого-то не устраивает материальное положение, у некоторых не складывается личная жизнь, а других подводит здоровье. Эпохе позитивных трансформаций быть! Под таким девизом состоялся «Волшебный форум» Первой Женской Академии. Каждый спикер, эксперт в своей области, в прямом эфире раскрывал ключевые для каждой женщины темы и давал ответы на самые актуальные вопросы.

Женщина творит свою жизнь, когда она изобильна, – именно эту тему раскрыла психолог-расстановщик, известная на просторах рунета, Юлия Хадарцева. Психолог, эзотерик и эксперт по семейным отношениям, Даша Город представила авторские практические техники по исполнению желаний. Чтобы желание исполнилось, его надо в первую очередь правильно загадать. О том, что мечты не стоит стесняться, и о том, как обойти преграды, стоящие на пути ее претворения в жизнь, рассказала коуч, блогер, эксперт СМИ, автор программ для женщин, – Ирина Прачёва. Знание точных дат энергетически сильных дней – важная составляющая в достижении нужного результата. Евгения Шустина, бизнес-астролог, ведущая тренингов, Instagram-блогер, презентовала календарь этих дат на 2021 год и дала рекомендации по их использованию в своих интересах. В преддверии наступающего года Анна Чернигова, психолог и сертифицированный психотерапевт, поделилась полезной для всех женщин практикой благодарности.

К «Волшебному Форуму» Первой Женской Академии в формате онлайн можно было подключиться из любой точки мира. На двух сценах эксперты делились знаниями и раскрывали секреты, направленные на всестороннее развитие личности:

— Ольга Ботвинникова, практикующий психолог, терапевт, выступила с темой избавления от старого и ненужного в жизни путем исключения ограничивающих убеждений и установок.

— Ольга Драгая, практикующий психолог, мастер-коуч ICI, эксперт федеральных ТВ-каналов, рассказала, как встретить любимого и построить отношения мечты.

— Катерина Суворова, основательница Школы Любви «Ecstatic love», мастер тантры, говорила о волшебстве оргазма.

— Анжелика М, психолог, преподаватель по сексу, практикующий сексолог, коуч, представила варианты сценариев для незабываемой ночи.

— Светлана Гааг, биохакер, дипломированный специалист функциональной Anti-Age медицины, раскрыла секреты биохакинга – молодости, красоты и здоровья.

— Элеонора Алибаева, вице-чемпионка мира по фитнесу, призёр Arnold Claasic, поделилась знаниями о построении идеального тела.

— Валерия Питилимова, художник-педагог, визажист, гримёр, мастер-бровист, lash-мастер, подала идеи для новогоднего макияжа.

— Анна Гилёва, профессиональный стилист-имиджмейкер, рассказала о создании новогоднего образа.

— Алина Тюрина, успешная бизнес-леди, говорила о том, как достичь благосостояния.

— Юлиана Андреева, вокальный терапевт, презентовала авторский способ обучения пению за 30 минут.

— Наталья Ковалевская, коуч, трекер, профориентолог, дала установку на успешный карьерный level-up.

— Елена Кайко, коуч, психотехнолог, предприниматель, поделилась техниками по отпусканию прошлых обид.

— Лилия Карпусевич, дипломированный спортивный нутрициолог, представила новогодние рецепты стройности.

— Катерина Рублева, психолог, учила анализировать итоги уходящего года.

— Лена Низаева, психолог-консультант, тренер Международного Института Новой психологии Анны Матари, раскрыла тему целеполагания.

Кроме того, на «Волшебном форуме» от Первой Женской Академии для тех, кто принял участие в выполнении заданий, каждый час в прямом эфире разыгрывались ценные призы от партнеров:

— сертификаты на изучение английского языка от Школы Pro.English;

— украшения с бриллиантами от компании ЭПЛ Якутские бриллианты, лидера рынка по добыванию алмазов;

— подарочные наборы с изысканным лакомством – медом-суфле – от PERONI HONEY;

— эко-наборы с инновационной натуральной российской косметикой от Мастерской Олеси Мустаевой, в который вошел полный спектр инновационных продуктов бренда;

— наборы корейской косметики от бренда эксклюзивной косметики, сочетающей в себе качество и эффективность NANOASIA.

— маски, кремы и знаменитые колготки Fukuske от компании JAPONICA, лидера по продажам продукции ведущих японских производителей на территории России. Компания поставляет тщательно отобранную косметику, бытовую химию и носочно-чулочные изделия с внутреннего рынка Японии в нашу страну.

Творческие партнеры «Волшебного форума» от Первой Женской Академии:

— Валерия Питилимова: визажист-гример, создатель школы визаж и грима «Арт-гример»;

— московский музыкальный театр «ТАТР» под руководством Игоря Витковского;

— Саша Таер, певица;

— Елена Этери, шаманский практик;

— Азат Актаев – иллюзионист.

Организатор «Волшебного форума» – Первая Женская Академия, крупнейшее женское сообщество, предоставляющее платформу, в рамках которой женщины получают стимул для развития и роста во всех сферах жизни, находят единомышленниц и подруг, путешествуют по миру, легко и с удовольствием строят бизнес, самостоятельно зарабатывают, увеличивают степень личной и финансовой независимости, улучшают качество жизни, находят эмоциональную поддержку и мотивацию, а также пользуются привилегиями от ресторанов, магазинов, бутиков, салонов красоты.

Миссия Академии – нести знания и внедрять продуктивные практики для достижения гармонии в жизни каждой женщины: красота, семья, секс, бизнес, духовный и личностный рост!

Записи форума доступны на онлайн-платформе Первой Женской Академии

www.волшебныйфорум.рф