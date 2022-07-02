Petal Search отмечает свою вторую годовщину и невероятный рост

Поисковая система Petal Search компании HUAWEI празднует свой 2-летний юбилей, отмечая, насколько она продвинулась к своей цели стать универсальной поисковой системой.

С момента создания в мае 2020 года поисковая система Petal Search становилась все мощнее и мощнее. Несмотря на то, что Petal Search работает на глобальном уровне, она продолжает предоставлять своим пользователям персонализированные результаты локального поиска. За последние два года поисковая система значительно улучшилась во всех отношениях. Petal Search теперь поддерживает более 70 языков более чем в 170 странах и регионах и стала популярной поисковой системой.

За последние два года поисковая система значительно улучшилась во всех отношениях. Кроме того, Petal Search компании Huawei продолжает развивать многочисленные партнерские отношения с более чем 3000 партнеров, работая рука об руку с ними над развитием своей обширной экосистемы.

2020: Создание базовых возможностей поиска для пользователей по всему миру

Системы поиска в интернете играют важную роль в нашей повседневной жизни, и поисковая строка позволяет беспрепятственно находить контент в интернете. Просто введя ключевые слова, пользователи могут получить доступ к любому актуальному и доступному онлайн-контенту.

Для решения этой задачи компания Huawei решила создать свой собственный мобильный сервис и поисковую систему. После периода нелегких испытаний компания Huawei запускает Petal Search, предустанавливаемую на всех смартфонах Huawei, используя собственные поисковые серверы для Huawei Mobile Services (HMS).

Основываясь на разработанной компанией Huawei концепции 1+8+N в рамках стратегии гармоничной жизни с искусственным интеллектом (Seamless AI Life), Petal Search использует свои собственные поисковые возможности на мировом рынке, предоставляя пользователям возможности поиска и запросов на основе конкретных технических функций во всех возможных ситуациях. В ноябре Petal Search вновь представила своим пользователям целый ряд новых функций. Представляя три новые сферы поиска, такие как «поблизости», «покупки» и «путешествия», Petal Search предоставляет своим пользователям услугу поиска с закрытым контуром, направляя их непосредственно к результатам без необходимости покидать страницу. Для обеспечения быстрого доступа к необходимым сервисам также предоставляются такие уникальные инструменты, как новости погоды, калькулятор и валютные курсы в режиме реального времени.

Тренды поведения пользователей являются одним из важнейших факторов в развитии Petal Search. По мере расширения использования других методов поиска в поисковых системах Petal Search предоставляет пользователям возможности мультимодального поиска, что дает им больше возможностей для поиска контента.

Даже в условиях избытка поисковых систем предлагаемые Petal Search уникальные сервисы и улучшенный опыт поиска заставляют все большее число пользователей выбирать эту поисковую систему.

2021 год: Стремительное развитие, подарившее пользователям универсальную поисковую платформу

Совместно с более чем 3000 партнеров Petal Search предоставляет пользователям широкий спектр услуг на единой платформе, что способствует достижению цели, заключающейся в создании универсальной поисковой системы.

Кроме того, Petal Search модернизировала свой пользовательский интерфейс для более плавного взаимодействия и внедрила функцию Petal GO, которая позволяет пользователям подписаться на различные Карточки, от ежедневных новостей до развлекательных программ и многого другого.

Для создания персонализированного опыта Petal Search предоставляет локализованные разделы на основе различных запросов на услуги, существующие в разных странах и регионах. Например, пользователи, находящиеся в Сингапуре, будут перенаправлены в раздел «Прокат зонтов», введя эти ключевые слова в строке поиска, и получат информацию о местах, где можно взять зонтик напрокат. Благодаря более чем 300 локализованным разделам, таким как «аренда недвижимости» в Мадриде и «работа» в Великобритании, пользователям предоставляется уникальная информация, основанная на их местоположении.

Благодаря уникальности ее функций и процессов поиска Petal Search стала одной из выдающихся поисковых систем на рынке.

Компания Huawei понимает обеспокоенность пользователей в отношении конфиденциальности и безопасности. В отношении всей персональной информации Petal Search использует аппаратные технологии безопасности и защиты для обеспечения соответствия стандартам конфиденциальности и безопасности данных для пользователей Huawei с сертификатами защиты данных ePrivacyseal и GDPR. Используя Центр конфиденциальности, пользователи могут выбирать между стандартным или интеллектуальным режимами для улучшения процесса поиска.

Достигнув значительного роста в течение первого года работы, Petal Search продолжает улучшать качества поиска для своих пользователей.

2022 год: Разработка поисковой системы нового поколения

В этом году Petal Search продолжает развиваться, чтобы стать любимой поисковой системой для пользователей по всему миру. Согласно показателям Statcounter, Petal Search входит в тройку ведущих мобильных поисковых систем более чем в 18 странах.

Petal Search продолжает расширять спектр своих услуг, предлагая более 500 новых локализованных разделов и более 20 категорий вертикального поиска. Petal Search также продолжает улучшать опыт своих пользователей, совершенствуя свои возможности мультимодального поиска.

Petal Search продолжает работу над своими функциями и инструментами для обеспечения поиска качественного контента по всему миру с учетом безопасности пользователей и конфиденциальности их данных. В дополнение к сертификатам безопасности Petal Search предоставляет функцию безопасного поиска, позволяющую пользователям получать результаты поиска в безопасной среде, а также уведомляющую пользователей об источнике информации, чтобы отображались только аутентичные результаты.

В то время как нынешние поисковые системы снабжают пользователей результатами, которые те ищут, Petal Search стремится предоставлять пользователям нечто большее, соединяя людей с необходимыми им услугами.

Команда разработчиков Petal Search продолжает модернизировать поисковую систему и предлагает пользователям расширенные возможности поиска. Благодаря таким ключевым аспектам, как сотрудничество по всем сценариям, экосистема обслуживания, сценарии пользователей, связи между людьми и возможности общения, Petal Search продолжает расти и совершенствоваться для повышения качества обслуживания пользователей с помощью поискового функционала следующего поколения.