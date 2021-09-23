Петербургские предприятия КРЭТ приняли участие в «Ударной десятке»

Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех провел в Санкт-Петербурге региональный этап чемпионата по боксу и силе удара «Ударная десятка». На ринге за право представить родной город в финале чемпионата сразилось рекордное число боксеров, в результате в Москву отправится сразу 19 представителей петербургских предприятий КРЭТ. Масштабными стали и соревнования по силе удара – они объединили около двух тысяч сотрудников Концерна.

Участие в отборочном туре всероссийских соревнований приняли сотрудники двух предприятий Концерна – ПАО «Техприбор» и АО «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» имени П.А. Ефимова.

На чемпионате по силе удара победителем среди мужчин стал Николай Лукашук, он нанес не только самый мощный удар по силомеру (460 кг), но и превзошел остальных участников в номинации «серия удара», выбив 16 900 кг.

Среди женщин рекордсмен Санкт-Петербурга по силе удара – Екатерина Редькина с результатом 217 кг, в серии ударов – Валерия Черкасова, результат которой достиг 5 677 кг.

«Для Концерна проект «Ударная десятка» – не состязания, направленные на выявление самых сильных сотрудников предприятий, прежде всего это единый спортивный праздник. Как рассказывают сами участники чемпионата, и во время самого отборочного этапа, и в ходе подготовки они лучше узнали коллег, приобрели друзей, а многие и новое увлечение – ведь большинство сотрудников раньше никогда не задумывались о занятиях боксом, некоторые наши боксеры впервые вышли на ринг, а тренироваться начали за неделю-две до соревнований. Именно возможность сплотить коллектив и заинтересовать сотрудников в занятиях спортом для нас особенно важны в проекте «Ударная десятка», – подчеркнул заместитель генерального директора по стратегическому планированию и реализации ФЦП АО «КРЭТ» Максим Моторин. – Мы привыкли гордиться производственными достижениями наших предприятий, сотрудников, здесь же мы смогли увидеть их в другой роли – целеустремленных спортсменов, сражающихся за победу и дружных коллег, поддерживающих друг за друга».

«Ударная десятка» – уникальный корпоративный проект Госкорпорации Ростех, стартовавший в 2017 году. За пять лет существования проекта участие в нем приняло более 40 тысяч участников со всей России.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.