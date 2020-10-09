Певица Эвелина Меликян: «Для развития музыкальной карьеры расстояние – не помеха»

«Кем ты хочешь стать»? Этот вопрос каждый не раз слышит в детстве. За кого-то отвечают родители, другие с раннего возраста знают, чем хотят заниматься. И предпочитают не откладывать мечты в долгий ящик. Певица Эвелина Меликян из второй категории, она начала вокальную карьеру в 4 года. Сейчас девушке 16, на её счету уже несколько хитов, а в планах – новые свершения.

Первой потенциал Эвелины заметила учительница музыки в детском саду. Она посоветовала родителям отдать девочку в музыкальную школу. Будущая певица с радостью согласилась, и с головой погрузилась в творчество и образование.

«Сейчас я учусь в Ростовском колледже искусств, на отделении эстрадно-джазового вокала у заслуженного педагога России Ольги Мунтян. Параллельно обучаюсь в школе, заканчиваю курсы 11-ти классов. Так как значительная часть моей учёбы связана с музыкой и творчеством, совмещать колледж и школу мне не сложно», – поделилась Эвелина Меликян.

Чтобы всё успевать, юная певица специально сама составила удобное расписание. Оно довольно загруженное, но, по её собственному признанию, поддержка родителей мотивирует не останавливаться на достигнутом, продолжать заниматься любимым делом и идти к цели. Не стало препятствием для вокальной карьеры и то, что Эвелина живёт не в столице России, а в Ростове-на-Дону.

«Не могу сказать, что расстояние мешает развиваться в сфере музыки или что я оторвана от шоу-бизнеса. В Москву приезжаю два раза в год, на летних и зимних каникулах, записываю новые треки, снимаю клипы и фотосессии. Из-за того, что сроки моего пребывания в столице бывают довольно сжаты, а дел очень много, так как мы готовим материалы на полгода вперед, работа проходит в режиме нон-стоп, что, на мой взгляд, здорово и продуктивно», – считает Эвелина Меликян.

Помимо таланта, певица обладает недюжинным упорством и крайне самокритична. Она может часами и сутками работать в студии, пока не будет довольна результатом.

«На записи таких композиций, как «Миссия выполнима» и «Девочка из Тик-Ток» я выкладывалась на полную. Хотелось передать слушателям яркую, молодёжную энергетику. Мы сделали немало дублей перед тем, как мне понравилось звучание. А перед съемками клипа на песню «Миссия выполнима» почти месяц каждый день по многу часов репетировала танец. В плане работы и творчества, в принципе, всегда стараюсь на все 1000%, чтобы итог был не просто хороший, а идеальный», – призналась Эвелина Меликян.

Юная звезда очень открыта – активно общается с поклонниками в социальных сетях, а с некоторыми даже встречается лично. И оперативно выкладывает все новости на своих страничках. Сейчас вместе с командой продюсерского центра «Индустрия» Эвелина начала работу над новой лирической композицией, посвященной такой животрепещущей и нестареющей теме, как любовь и чувства. Пока певица не хочет раскрывать все карты, но уверена, что новый трек гарантированно будет иметь успех.

Источник: https://www.paparazzi.ru/blogs/Romashka/439274/