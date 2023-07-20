Phenomenex представляет новое устройство для ВЭЖХ-анализа ионных пестицидов

Компания Phenomenex Inc., мировой лидер в области исследований и разработки передовых технологий науки разделения, сегодня объявила о выпуске устройства Luna Polar Pesticides HPLC, которое эффективно отделяет катионные и анионные пестициды из недериватизированных пищевых продуктов, кормов, воздуха и образцов воды, обеспечивая надежный анализ ионных пестицидов.

Устройство Luna Polar Pesticides HPLC предназначено для решения наиболее распространенных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются аналитики по безопасности пищевых продуктов: обеспечение надежного анализа образцов со сложным характером и полярностью матриц, длительность процесса из-за большого количества инъекций, необходимого для кондиционирования устройства, трудоемкая подготовка образцов в связи с потребностью в дериватизации и необходимость использования отдельных устройств (или систем) для определения анионных и катионных пестицидов.

Универсальная селективность Luna Polar Pesticides HPLC позволяет отделять катионные и анионные пестициды в недериватизированных пробах с использованием всего одного устройства. Пористое строение его частиц обеспечивает высокую загрузку образца. Разнообразная селективность устройства обеспечивает высокую удерживаемость полярных аналитов, быстрое уравновешивание, возможность использования в положительном и отрицательном режимах и 100% стабильность в водной и органической средах. Размер пор частиц 100 Å доказано является оптимальным для анализа пестицидов, а 8%-ая углеродная нагрузка обеспечивает отличный баланс удержания полярных и неполярных частиц.

Совместные исследования, проведенные с известными лабораториями и опытными аналитиками продуктов питания, продемонстрировали эффективность и универсальность устройства Luna Polar Pesticides. Д-р Джакомо Наполитано (Giacomo Napolitano), руководитель лаборатории Lifeanalytics S.r.l., подчеркнул: «Luna Polar Pesticides значительно сокращает время анализа благодаря быстрому уравновешиванию. Это устройство, несомненно, выводит анализ полярных пестицидов на новый уровень».

Новое устройство Luna Polar Pesticides HPLC доступно в различных размерах для полного удовлетворения потребностей аналитиков: 30×2,1 мм, 50×2,1 мм, 100×2,1 мм, 150×2,1 мм и 150×3,0 мм. Устройство совместимо с картриджем SecurityGuard™ ULTRA для обеспечения дополнительной защиты устройства.