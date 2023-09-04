Пиар-продюсер Толочная рассказала как попасть в СМИ любому эксперту

Многие эксперты, развивая личный бренд или компанию, стремятся к популярности, доверию клиентов, узнаваемости и преодолению конкурентов. Всё это поддерживается присутствием в средствах массовой информации. Представьте: клиент, размышляющий о покупке у вас товара или услуги, видит вас по телевизору. Конечно, это увеличит доверие к вам. Согласно статистике, 65% людей доверяют СМИ. Или предположим, клиент рассматривает приобретение, но хочет подтвердить вашу экспертность. Он находит статьи с вашим именем и понимает, что вы знаете свое дело, если вас цитируют в федеральных СМИ. А что насчёт первого впечатления? Ваш потенциальный клиент подписывается на вас в социальных сетях, видит раздел «СМИ ОБО МНЕ» и осознает вашу экспертность.

«Зная, как важно правильно представить свою экспертность, я понимаю, что развитие личного бренда — это лишь одна сторона медали. Его подтверждение через публикации в СМИ придает вам дополнительный вес в глазах клиентов.» — прокомментировала Анжелика Толочная, основатель пиар-центра «ГОРОД», эксперт по работе с федеральными СМИ.

Теперь вопрос: как же попасть в СМИ? И как журналисты могут узнать о вас? Существует 5 ключевых правил.

1. **Тема**: Определите актуальную тему, соответствующую текущим событиям.

2. **Насмотренность**: Ежедневно следите за новостями в вашей области и составьте список интересных вам СМИ.

3. **Контакты**: Найдите контакты СМИ (электронный адрес, телефон) и вежливо уточните, куда можно отправить вашу публикацию.

4. **Релиз**: Составьте краткое и содержательное письмо, в котором представьтесь, укажите вашу экспертизу и подтверждающие её ссылки, перечислите темы, по которым готовы давать комментарии или писать статьи. Укажите контактные данные прямо в тексте письма.

5. **Социальные сети**: Развивайте свой блог или веб-сайт, чтобы увеличить видимость в поисковиках и подтвердить вашу экспертность. Журналисты часто используют браузеры для поиска экспертов для комментариев.

А, если у вас не хватает времени для общения с журналистами, рассмотрите возможность сотрудничества с пиар-агентством. Это может быстро помочь вам познакомиться с журналистами и получить заветные публикации. Важно помнить, что публикации — это не только стратегия личного бренда, но и подтверждение вашей экспертности, что увеличивает доверие ваших клиентов.

Толочная Анжелика, пиар-продюсер https://media-pr.online/p/gorod/