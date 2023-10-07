PIONEER стал победителем премии Arendator Awards в двух номинациях

Девелоперская компания PIONEER победила в двух номинациях премии Arendator Awards 2023 – «Девелопер года» и «Лучший проект торгового центра».

Компания PIONEER, ставшая по версии премии «Девелопером года», активно осваивает сегмент коммерческой недвижимости: за последние три года ввела в эксплуатацию более 156 тыс. кв. м площадей. В стадии строительства еще 168 тыс. кв. м: бизнес-парк Ostankino, многофункциональные комплексы и бизнес-центры. Девелопер, являющийся первым инвестором по городской программе создания мест приложения труда, вносит важный социально-экономический вклад в развитие Москвы и обеспечит в ближайшем будущем более 12,5 тыс. рабочих мест.

Торговый центр Botanica, победитель номинации «Лучший проект торгового центра» — часть крупного одноимённого мультифункционального комплекса. Общая площадь четырёхэтажного торгового центра – 53 тыс. кв. м. Якорные арендаторы — известные сети супермаркетов, бытовой техники, одежды, общепита и других сегментов торговли. На сегодняшний день торговые площади зафиксированы на 80%.

ТЦ Botanica расположен вблизи станции метро «Ботанический сад», входящей в тройку по пассажиропотоку в столице. Потенциальный охват аудитории объекта — более 400 тыс. человек: жители близлежащих районов, офисные сотрудники, пассажиры метро и станции МЦК.

Концепцию проекта комплекса разработало японское бюро Nikken Sekkei, предусмотрев помимо просторных торговых площадей, атриум, террасы, эксплуатируемую кровлю, фудхолл. Дизайн интерьеров общественных пространств выполнен специалистами испанского бюро CLK в эко-стиле, с использованием натуральных цветов и материалов, что подчеркиваем тем самым близость Главного ботанического сада, парка «Сад будущего», в который интегрирована прилегающая территория торгового центра. Украшением МФК Botanica станет светодинамическая конструкция, расположенная во внутреннем дворе и соединяющая проход к апарт-отелю YE’S.

Проект торгового центра, который планируется к открытию в 2024 году, предусматривает дополнительные удобства для посетителей: подземный переход к метро, паркинг, комфортные места для отдыха.

Arendator Awards — федеральная премия в области коммерческой недвижимости – проводится с целью определения стандартов девелопмента и векторов развития рынка коммерческой недвижимости для профессионалов, формирования надежного и простого ориентира при выборе коммерческой недвижимости для арендаторов и инвесторов.