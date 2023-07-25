PIONEER выбрал генерального подрядчика для строительства семейного премиального жилого квартала PRIDE

Девелопер PIONEER выбрал компанию ANTTEQ в качестве генерального подрядчика для выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ 1-й очереди премиального жилого квартала PRIDE на Полковой улице.

Строительно-инжиниринговая компания ANTTEQ ведет свою деятельность на российском рынке недвижимости уже более 10 лет и входит в группу турецкого холдинга ANT YAPI – одной из 150 крупнейших строительных корпораций мира. За годы работы в России генеральный подрядчик реализовал свыше 5,5 млн кв. м качественных и знаковых объектов недвижимости различного формата.

Площадь первой очереди жилого квартала составляет 111 900 тыс. кв. м, общее количество квартир – 910. В рамках первого этапа строительства будут возведены корпуса переменной высотности – от 7 до 22 этажей и выполнено комплексное благоустройство. В проекте предлагаются квартиры в двух стилях готовой дизайнерской отделки и без отделки. Строительство первой очереди проекта планируется завершить в 2025 году. К июлю на строительной площадке PRIDE завершено устройство свайных оснований под 4-мя секциями, выполнена установка шпунтового ограждения котлована.

«Для реализации проектов PIONEER мы выбираем лучших: тех, кому действительно можно доверить объекты премиального уровня. Компания ANTTEQ уже показала себя надежным партнером на площадке строительства небоскребов HIGH LIFE. Качество строительства, соблюдение сроков и применение передовых технологий позволят нам обеспечить необходимый уровень качества, которого ожидают будущие резиденты», — отметила коммерческий директор PIONEER Диана Нилиповская.

«Располагая солидным портфелем проектов на международных рынках, а также значительным опытом работы в российском строительном бизнесе, мы считаем, что сотрудничество с ключевыми девелоперами, в частности с таким уважаемым партнером как PIONEER – это уникальная возможность расширить свою деятельность в сегменте премиальной жилой недвижимости. Проект PRIDE, является для нас новым большим опытом, где смогут реализоваться современные инженерные и архитектурные решения. ANTTEQ работает для того, чтобы воплотить в жизнь самые смелые идеи наших партнеров», — отметил управляющий партнер ANTTEQ Исмет Биринджи.

Архитектуру PRIDE разработало бюро APEX. Комплекс зданий с необычными силуэтами отличает строгая ритмика фасада и сочетание стекла и архитектурного камня в отделке. Все секции жилого квартала объединены общим стилобатом. На первом уровне PRIDE запланировано размещение коммерческой инфраструктуры – продуманные помещения для магазинов, ресторанов, кафе и сервисов общей площадью 4363,6 кв. м. В состав проекта войдет частный образовательный центр, включающий школу на 257 мест и детский сад на 112 мест.