«Пионер» построит премиальный комплекс PRIDE в районе Марьина Роща

06 декабря 2022 г., — Компания «Пионер» получила разрешение на строительство премиального жилого квартала PRIDE. Объект будет построен в районе Марьина Роща по адресу ул. Полковая, вл. 1. Строительство первой очереди проекта планируется завершить в 2025 году.

Жилой квартал PRIDE рассчитан на 1442 квартиры площадью от 29,2 до 138,6 кв. м. Планировочные решения включают одно-, двух-, трех-, четырехкомнатные лоты с увеличенной площадью кухонь-гостиных и гардеробных, а также ориентированные на две стороны света квартиры с максимальной инсоляцией. Преимуществом архитектурных и планировочных решений стали панорамное остекление и потолки в квартирах высотой не менее 3 метров. Среди уникальных лотов проекта – квартиры с террасами и ванными комнатами с окном. На последних этажах представлены пентхаусы с высотой потолков 3,6 м.

В рамках первого этапа строительства будут возведены корпуса переменной высотности – от 7 до 22 этажей на 910 квартир. В проекте предлагаются квартиры в двух стилях готовой дизайнерской отделки и без отделки.

Архитектуру проекта разработало одно из ведущих российских бюро APEX. Здания с необычными силуэтами отличает строгая ритмика фасада и сочетание стекла и архитектурного камня в отделке.

Рельеф одного из корпусов дополнен неординарной геометрией: она подчеркивает террасы квартир эффектным изгибом и декоративным фасадом по периметру этажа.

Для создания атмосферных лобби с авторским дизайном приглашено бюро Sundukovy Sisters, которое известно своими работами для премиальных отелей и ресторанов по всему миру. Cемейный формат жилого квартала дополнен функциональными решениями: в лобби предусмотрен дополнительный вход через колясочную, отдельный сервисный лифт с коридором для персонала, мягкие зоны с библиотекой и почтовые комнаты.

Все секции жилого квартала объединены общим стилобатом. На первом уровне PRIDE запланировано размещение коммерческой инфраструктуры – продуманные помещения для магазинов, ресторанов, кафе и сервисов общей площадью 4363,6 кв. м. В состав проекта войдет частный образовательный центр, включающий школу на 257 мест и детский сад на 112 мест.

«Семейный жилой квартал PRIDE продолжает линейку премиальных проектов компании «Пионер». На сегодняшний день в районе Марьина Роща формируется кластер современной застройки разного формата, а премиальные жилые кварталы дополняются масштабной коммерческой инфраструктурой класса А. PRIDE – для тех, кто ценит целостный взгляд на создание современной городской среды, стремится к комфорту во всех сферах жизни для себя и своей семьи. Все решения внутри дома, на уровне инфраструктуры и в масштабном внутреннем дворе, работают вместе и создают уютное пространство для отдыха и жизни, наполненное светом», – отметила коммерческий директор компании «Пионер» Диана Нилиповская.

На внутренней приватной территории, сформированной закрытым контуром жилых корпусов, будут благоустроены зеленые дворы с минимальной площадью теневых зон. Мастер-план территории предполагает разделение на два закрытых двора и пешеходный бульвар. Общественные пространства будут включать воркаут-зоны, баскетбольную площадку, беседки и малые архитектурные формы. Вся территория жилого квартала свободна от автомобилей: в проекте предусмотрен подземный паркинг на 663 машино-мест, включающий парковки для велосипедов и мотоциклов, места для зарядки электромобилей и келлеры.

О компании «Пионер»

На сегодняшний день в портфеле девелопера «Пионер» – 1,7 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости в стадии проектирования и строительства и еще более 2.5 млн кв. м введено в эксплуатацию. Среди ключевых проектов компании – жилые кварталы под брендом LIFE, премиальный комплекс HIGH LIFE Летниковская, 11, клубный дом OPUS, премиальный жилой квартал PRIDE, Ostankino Business Park, МФК Botanica и другие многофункциональные комплексы в составе ТПУ, развивающие городскую инфраструктуру на качественно новом уровне.

Подробная информация на сайте www.pioneer.ru