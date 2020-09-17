Писатель и философ рассказала, как раскрыть свое сердце для будущего

«Основная проблема у современного человека – это закрытое сердце. Когда сердце не открыто, человек не может усваивать информацию без искажений», — рассказала в интервью «Литературной Газете» член Союза писателей России, философ Евдокия Лучезарнова. Она отметила, что умение самостоятельно работать с информационным полем становится основным пропуском человечества в будущее. Писатель сравнила информационное поле с занавесом, состоящим из нескольких слоёв, или уровней. Она поделилась секретом, как поэтапно научиться открывать этот занавес, анализировать и вычленять необходимые знания и не утонуть в потоке. Для того, чтобы правильно воспринимать информацию, человек должен уметь наблюдать, анализировать, прогнозировать, лонгировать, сортировать и корректировать. Философ рассказала, какими «ключами» должен обладать человек, чтобы уметь подключаться к определенным «информационным пакетам». «Эти «ключи» находятся внутри самого человека и напрямую связаны с нашим сердцем», — подчеркнула Лучезарнова.