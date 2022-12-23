«Письмо Деду Морозу»

Более 10 000 детей создали свои новогодние поздравления в попытке выиграть игровой компьютер от фабрики игрушек «Alatoys».

Поощрение креативного подхода принесло самые невообразимые сюжеты: Дед Мороз, летящий на красных «Жигулях» над панельными пятиэтажками, стихи на тему YouTube и TikTok-блогерства, безумные танцы с бизибордами.

Больше всего организаторов розыгрыша поразил сюжет, в котором Дед Мороз держит бизиборд, переведенный на русский язык как «занятая доска». Возможно, таким образом семья участников хотела поддержать закон «О защите русского языка» для снижения использования в речи иностранных слов.

Такое количество участников стало возможным за счет весомого призового фонда (стоимость игрового компьютера свыше 150 000 рублей). При этом фабрика поощряла участие родителей в состязании. По мнению руководства бренда «Alatoys», ключевой целью любой конкурсной активности является укрепление семейных ценностей, а совместное творчество взрослых и детей укрепляет семью.

Подведение итогов конкурса назначено на 27 декабря 2022 года, результаты будут в сообществах компании в социальных сетях.