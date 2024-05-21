Pixfra представила новую серию тепловизионных монокуляров Mile 2

Представленный компанией Pixfra Technology в 2024 году новый тепловизионный монокуляр серии Mile 2, выпущенный под девизом «New Miles to Go» (Новые мили впереди), удостоен немецкой награды в области дизайна Red Dot Design Award. Этот усовершенствованный тепловизионный монокуляр, предназначенный для использования во время отдыха на открытом воздухе, в поисково-спасательных операциях и на охоте.Компактность и малый вес делают монокуляр Mile 2 идеальным компаньоном для экспедиций на открытом воздухе.

Тепловизионный монокуляр Mile 2, оснащенный передовой технологией ISP4.0 и алгоритмами искусственного интеллекта, повышает удобство работы пользователя благодаря четырем ключевым улучшениям. К ним относятся адаптивная регулировка яркости и контрастности объекта наблюдения, расширенный динамический диапазон, повышение резкости по краям для лучшей четкости и шумоподавление для обеспечения стабильного качества изображения. Благодаря сверхчувствительному детектору с шагом 12 мкм и большому диапазону увеличения, Mile 2 обеспечивает исключительную четкость изображения и широкий обзор.

«Режим джунглей» (Jungle Mode) — алгоритм, разработанный для условий плотной среды, — улучшает визуализацию объекта наблюдения и фона. Тепловизионный монокуляр Mile 2 имеет функцию отслеживания «горячих» точек для определения самой «горячей» точки, что помогает быстро обнаруживать цели. Аккумулятор высокой емкости обеспечивает 8,5 часов непрерывной работы, что позволяет использовать прибор в течение целого дня. Приложение Pixfra Outdoor поддерживает одновременный удаленный просмотр для 4 пользователей через Wi-Fi, что расширяет возможности совместного использования прибора на природе.

Благодаря корпусу из высококачественного поликарбоната Mile 2 отличается прочностью, термостойкостью и износостойкостью и способен выдерживать суровые климатические и погодные условия. Класс защиты IP67 обеспечивает прибору высокую надежность и позволяет без опасений пользоваться им в походах и экспедициях.