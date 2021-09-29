Планируем выходные: путеводитель от Viatti

Рассказываем, куда отправиться в путешествие. Вам нужен лишь автомобиль, желание узнать и увидеть что-то новое, хорошие попутчики, надежные шины и интересный маршрут. Комфорт езды по городским дорогам и межрегиональным трассам обеспечат шины Viatti, а подобрать места для посещения можно в нашем путеводителе.

ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА РОССИИ: КАЗАНЬ

Колоритная и многоликая Казань запомнится вам надолго. Точка пересечения двух культур и религий, этот город окутывает флером истории и вместе с тем предоставляет удобства современности. Оказавшись в Казани, обязательно прогуляйтесь по Казанскому кремлю, загляните в главную мечеть города Кул-Шариф и музей исламской культуры при мечети, пройдитесь по сувенирным рядам и, нагулявшись вдоволь, подкрепитесь в ресторане местной кухни.

СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сколько бы раз ты ни приезжал в Петербург, там всегда есть что-то еще — кажется, невозможно узнать этот город до конца. Кроме своего исторического наследия, он может предложить туристам массу новых развлечений на самый разный вкус. Если вы уже были в Эрмитаже, Петергофе, Исаакиевском и Казанском соборах, Кунсткамере и других хрестоматийных туристических местах Санкт-Петербурга, вас может заинтересовать музей «Реалии русского рока», музей для взрослых Pink Rabbit, экскурсия по коммуналкам и необычным квартирам или прогулка по творческому кластеру «Голицын-Лофт».

СЕРДЦЕ УРАЛА: ЕКАТЕРИНБУРГ

Четвертый по численности населения город России Екатеринбург имеет богатое историческое прошлое — здесь началось развитие российской металлургии, был расстрелян последний российский император Николай II и начал политическую карьеру первый президент России Борис Ельцин. Подробнее обо всем этом расскажут в Музее истории Екатеринбурга, а также на экскурсии в Храме на Крови, Ганиной яме и открытом в 2015 году Ельцин-центре. Чем еще славится Екатеринбург? Свердловским рок-клубом. Отсюда начали свой музыкальный путь Nautilus Pompilius, Настя, Чайф, Агата Кристи, Смысловые галлюцинации. Маршрут по культовым местам, связанным с их творчеством, проводит Музей истории Екатеринбурга.

Добраться до уральской столицы на кроссовере помогут зимние нешипованные шины Viatti Bosco S/T. Шины разработаны с учетом всей специфики российской зимы, в том числе и в условиях мегаполисов и южных широт, где зима остается теплой, а дороги покрываются сложной для преодоления снежной кашей. Благодаря тщательной разработке модельного ряда шин и использованию самых современных технологий, нешипованные шины Viatti Bosco S/T показали отличные результаты при езде как по снежному покрытию, так и по скользкому асфальту.

К БЕРЕГАМ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА: ПЕТРОЗАВОДСК

Петрозаводск — идеальный город для тех, кто хочет отдохнуть в близком соприкосновении с природой. Столица Карелии расположена на берегу второго по величине озера Европы. В городе, окруженном лесами, бьет около 100 родников. Достопримечательностью города служит набережная Онежского озера с многочисленными памятниками и арт-объектами. Узнать больше об истории города и полюбоваться исторической архитектурой можно в «Старом городе» — там сохранились деревянные здания конца XIX века.

РОДИНА РУССКОЙ ДЕМОКРАТИИ: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Для тех, кто намерен глубоко проникнуться духом русской истории, путешествие в Великий Новгород окажется удачным решением. Начать знакомство с городом стоит с кремля. Это одна из древнейших военных крепостей в России — ее возведение датируется серединой XI века. На территории кремля расположен древнейший собор Святой Софии, в старину объединявший вокруг себя «концы» города — поселения, из которых он состоял, и хранивший в своих стенах одну из крупнейших на Руси библиотек с более, чем 1500 рукописных книг. В кремле собиралось также знаменитое новгородское вече.

Дорога до Великого Новгорода из Москвы на автомобиле займет около 9-ти часов. В долгом пути особо важен акустический комфорт, который обеспечат зимние шипованные легковые шины Viatti Bosco Nordico за счет многочисленных нюансов, учитывающих все особенности отечественного климата. Привычный комфорт вождения сохраняется при любых погодных условиях холодных месяцев, а уникальные технологии обеспечат вам необходимую на зимней дороге безопасность.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/putevoditel_viatti_puteshestvie_na_avtomobile