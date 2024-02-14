Плановое УТЗ на р. Которосль в Ярославской области организовала «Транснефть – Балтика»

Регионы
14 февраля 2024

ООО «Транснефть – Балтика» провело плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по устранению выхода нефтепродуктов в районе подводного перехода магистрального трубопровода Ярославль – Приморск 1 через р. Которосль в Ярославской области.

Цель тренировки – поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения возможных аварийных ситуаций и их последствий. Кроме того, отрабатывалось взаимодействие между подразделениями предприятия. По сценарию учений в районе подводного перехода диспетчеры зафиксировали аварийное снижение давления, после чего транспортировка была условно остановлена.

Патрульные группы подтвердили «выход» нефтепродуктов на поверхности реки. К месту были направлены оперативные подразделения Ярославского районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть – Балтика». Участники УТЗ в нормативные сроки прибыли и установили боновые заграждения на льду, провели сбор «топлива» в специальные емкости и очистку береговой линии.

В местах работ велся непрерывный экологический мониторинг.

Все задачи были выполнены в установленные сроки. Учения подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на различные нештатные ситуации, а также оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать задачи по ликвидации аварий, инцидентов, отказов.

В общей сложности в УТЗ участвовали 28 сотрудников предприятия, использовалось 6 единиц техники. Учения являются важной частью работы по обеспечению безопасной эксплуатации объектов ООО «Транснефть – Балтика».

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