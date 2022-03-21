Площадка РТС-тендер приняла участие в конференции для поставщиков по антикризисным мерам в госзакупках

18 марта 2022, Москва – Недавно завершилась онлайн-конференция для участников контрактной системы «Госзакупки 2022: антикризисные меры». Площадку РТС-тендер представлял руководитель Управления по развитию корпоративного бизнеса Виктор Смирнов. В событии также приняли участие представители ФАС России и эксперты-практики в 44-ФЗ и 223-ФЗ, которые обсудили актуальные вопросы по работе с госзаказом, риски и возможности для предпринимателей, проблемы и пути их решения.

Виктор Смирнов выступил с докладом на тему «Площадки в поддержку поставщиков: план-2022». Эксперт рассказал про существующие в настоящее время меры поддержки государства, часть из них нацелены на снижение финансовой нагрузки на бизнес, другие – на то, чтобы сохранить исполнение контрактов без их расторжения заказчиками и гарантии спроса.

В частности, по 44-ФЗ установлена возможность изменения любых существенных условий по заключенным контрактам в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обусловленными санкциями. По 223-ФЗ акционерным компаниям предписано установить мораторий на взыскание неустоек в отношении случаев неисполнения обязательств бизнесом, обусловленных санкциями и др.

Виктор Смирнов отметил, что сейчас на РТС-тендер кратно усилено направление по работе с поставщиками, акцент делается на увеличение числа потенциальных участников преимущественно среди отечественных производителей и исполнителей работ/услуг. Площадка рекомендует всем поставщикам обратить внимание на возможности электронных магазинов ЗМО по причине простоты участия и короткого цикла оплаты. Более того, сейчас в ЗМО доступен автоподбор подходящих закупок на основании загруженных прайс-листов.

Вторым важнейшим инструментом поддержки будет единая витрина товаров российских производителей и официальных импортеров/дистрибьютеров с возможностью быстрого заказа:

«Данный инструмент необходим для быстрой реализации товара, в условиях постоянно изменяющихся цен. Заказчики смогут находить поставщиков, которые здесь и сейчас готовы поставить товар в наличии под конкретный запрос. Это упростит процедуру поиска необходимых товаров в текущих условиях», — пояснил руководитель Управления по развитию корпоративного бизнеса РТС-тендер Виктор Смирнов.

Преимущества витрины товаров заключаются в том, что поставщики из реестра будут полностью поддерживаться и сопровождаться отдельно сформированной группой специалистов на площадке. Также плюс сервиса в доступности консультаций как по вопросам работы площадки, так и по нюансам торговых или закупочных процедур. Кроме этого, реализован кросс-платформенный доступ, то есть предложения поставщиков будут доступны всем заказчикам РТС-тендер, В2В-Center, ЕАТ Березка.