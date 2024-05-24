По данным KAMA TYRES, доля шипованных шин составила 81 %

Российские автовладельцы традиционно выбирают для эксплуатации в зимнее время года шипованные шины. Об этом свидетельствуют показатели онлайн-реализации российского шинного комплекса KAMA TYRES. Так, по итогам 2023 года доля шипованных шин от всех приобретенных зимних легковых и легкогрузовых моделей составила 81 %. При этом специалисты отметили рост спроса на нешипованные шины – по сравнению с 2022 годом положительная динамика составила 3,6 %.

«В легковом сегменте наиболее востребованными моделями 2023 года стали шины с посадочным диаметром 14 и 15 дюймов, а в легкогрузовом – в категории R16. Высокий спрос на модели с такими радиусами обусловлен тем, что подобные шины подходят для комплектации большинства автомобилей. Учитывая запросы потребителей, именно в этой категории у нас представлено наибольшее количество вариантов», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

По данным российского производителя, в топ-5 рейтинга популярности самых востребованных зимних линеек по итогам 2023 года вошли шипованные легковые шины и шины для внедорожников брендов Viatti и КАМА, а также модель нешипованных шин Viatti для комплектации коммерческого транспорта.