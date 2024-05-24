По данным KAMA TYRES, доля шипованных шин составила 81 %

Общество
24 мая 2024

Российские автовладельцы традиционно выбирают для эксплуатации в зимнее время года шипованные шины. Об этом свидетельствуют показатели онлайн-реализации российского шинного комплекса KAMA TYRES. Так, по итогам 2023 года доля шипованных шин от всех приобретенных зимних легковых и легкогрузовых моделей составила 81 %. При этом специалисты отметили рост спроса на нешипованные шины – по сравнению с 2022 годом положительная динамика составила 3,6 %.

«В легковом сегменте наиболее востребованными моделями 2023 года стали шины с посадочным диаметром 14 и 15 дюймов, а в легкогрузовом – в категории R16. Высокий спрос на модели с такими радиусами обусловлен тем, что подобные шины подходят для комплектации большинства автомобилей. Учитывая запросы потребителей, именно в этой категории у нас представлено наибольшее количество вариантов», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

По данным российского производителя, в топ-5 рейтинга популярности самых востребованных зимних линеек по итогам 2023 года вошли шипованные легковые шины и шины для внедорожников брендов Viatti и КАМА, а также модель нешипованных шин Viatti для комплектации коммерческого транспорта.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Российский фонд мира требует от ООН проведения независимого мониторинга ситуации с защитой прав ветеранов Второй мировой войны

Экономика

Ассоциация «Народный фермер» выступила в поддержку Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза

Общество

Алексей Фомин: Музыка для меня неотъемлемый способ отреагировать на все происходящее в мире

Технологии

Компания ISPsystem подтвердила совместимость DCImanager с серверами «Сила»