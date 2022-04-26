По инициативе Кондратьева на Кубани организуют молодежные слеты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой о том, чтобы в регионе на постоянной основе власти организовывали молодежные слеты. Во вторник, 26 апреля, глава федерального субъекта посетил военно-патриотический лагерь «Атаманский резерв». В лагере собрались на слет порядка 100 членов местного «Союза казачьей молодежи».

«Вы уже являетесь атаманами в своем классе, в кадетском корпусе вашего образовательного учреждения. Вы – лидеры! Поэтому не должны бояться принимать решения, влияющие на окружающих. Быть атаманом означает возлагать на себя ответственность за свою семью, коллектив, успешное развитие Кубани и всей страны. Мы должны приложить все усилия, чтобы наша общая Кубань стала еще более сильной и процветающей», – сказал в ходе выступления на слете Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что уже принято решение об организации молодежных слетов на Кубани в круглогодичном режиме.

Следует отметить, в Краснодарском крае слет «Атаманского резерва» состоялся вот уже во второй раз. В течение трехдневных семинаров ребята примут участие в интересных мастер-классах, сложных и увлекательных квестах, образовательных и культурных мероприятиях. Все они будут посвящены казачьим традициям и сохранению многогранной истории края.

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