По итогам благотворительного аукциона Meet For Charity с участием генерального директора Макдоналдс в России Марка Карена было собрано 420 000 рублей

Победитель аукциона Meet For Charity предложил за возможность встречи с Марком Карена 420 000 рублей, что стало одной из самых крупных сумм, когда-либо уплаченных за всю историю этих аукционов за встречу с какой-либо знаменитостью.

Аукцион с участием Марка Карена проходил на сайте проекта Meet For Charity в течение семи дней и завершился 25 октября. Взнос победителя будет направлен на реализацию проектов Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда», прежде всего на строительство нового Дома Роналда Макдоналда в Москве — уникальной семейной гостиницы при Детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой.

«Я чрезвычайно рад тому факту, что аукцион с моим участием оказался таким прибыльным, и теперь в пользу Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда» будет перечислена весьма значительная сумма. С нетерпением жду встречи с победителем, чтобы лично поблагодарить его за столь щедрое пожертвование», — заявил Марк Карена после окончания аукциона.

Аукционы Meet For Charity, победители которых встречаются с известными людьми — представителями бизнеса, медиа, культуры, политики и спорта, проводятся в России с 2016 года. За прошедшие годы участниками проекта стало более 800 знаменитостей, за возможность встреч с ними было заплачено и передано в различные благотворительные фонды около 180 миллионов рублей.

Информация для редакторов:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА»

В России Фонд был учрежден в 1995 году. Основная цель — помощь детям, нуждающимся в поддержке. За прошедшие годы Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» оказал помощь более чем 250 000 детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

БЕСПЛАТНАЯ СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНИЦА «ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА»

Бесплатная семейная гостиница Дом Роналда Макдоналда для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице в Казани. «Дом Роналда Макдоналда» дает возможность не разлучаться семьям, где тяжело болеют дети. Он состоит из 24 спален, гостиной с игровой зоной для детей, компьютерного уголка, кухни, столовой и прачечной, административных помещений, а также зоны приема и регистрации гостей. Весь первый этаж Дома (в том числе 4 спальни) подготовлен для пребывания гостей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории «Дома Роналда Макдоналда» в Казани есть специально оборудованная детская площадка и терраса с выходом в сад. С момента открытия для более чем 12 700 родителей и детей «Дом Роналда Макдоналда» стал вторым домом. В настоящее время планируется строительство второго «Дома Роналда Макдоналда» в Москве.