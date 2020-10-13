По итогам Казанского марафона 2020 более 1,2 миллиона рублей собрано в поддержку «Дома Роналда Макдоналда»

11 октября 2020 года в столице Татарстана состоялся один из крупнейших легкоатлетических стартов — традиционный Казанский марафон. В соревновании приняли участие 12 000 человек из 24 стран мира.

В этом году Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» в третий раз стал социальным партнером Казанского марафона. В Команде Дома пробежали 300 человек. В результате проведения мероприятия было собрано более 1 200 000 рублей на содержание «Дома Роналда Макдоналда» – бесплатной гостиницы для семей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице МЗ РТ. Символический чек был передан Юлии Марковой, директору «Дома Роналда Макдоналда» в Казани.

Благотворительный забег в помощь Дому Роналда Макдоналда поддержали друзья Фонда, компании-партнеры и их сотрудники.

«В этом году впервые принимал участие в Казанском Марафоне. Когда узнал, что можно побежать с поддержкой Дома Роналда Макдоналда никаких сомнений не осталось, ведь это так просто – каждому из нас делать добро. Призываю абсолютно всех присоединяться, и поддерживать Дом Роналда Макдоналда, ведь он работает там, где это очень нужно. Давайте делать добро!» — поделился Марат Закиров, Депутат Казанской городской Думы, Директор МБУ «Дирекция парков и скверов».

Активное участие в Казанском Марафоне приняли компании ООО «СПП», Ehrmann, Huhtamaki. Они заранее собрали команды и пробежали дистанции Казанского Марафона в поддержку фонда. Самой многочисленной стала команда франчайзингового партнера «Макдоналдс» в России (ООО «СПП») – почти 90 человек бежали под флагом с логотипом «Дома Роналда Макдоналда».

В поддержку Дома также бежали компании HAVI, FRANKE, ООО «Эколаб», ООО «Вэлбилт Фудсервис Раша», ООО «БарсЭлитСтрой», IT-парк, АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» собрал всех друзей и партнеров в своем гостеприимном шатре. Теплую атмосферу и уют для участников и гостей помогли создать компании Ehrmann. ООО «Белая Дача», Paulig, ООО «Мистраль Трейдинг», «ФРАНКО», «Май», ООО «Эдельвейс», ООО «Глобус Элит», ООО «МАРР РУССИЯ», ООО «Пепсико Холдингс», ООО «Данон Трейд».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА»

Как социально ответственная компания «Макдоналдс» принимает активное участие в жизни общества, поддерживает социально-ориентированные программы в области здравоохранения, образования, культуры и спорта, пропагандируя активный образ жизни. За 30 лет более 900 миллионов рублей было передано на благотворительные цели.

По инициативе компании в 1995 году был учрежден Благотворительный фонд. Основная цель работы фонда «Дом Роналда Макдоналда» — помощь детям, нуждающимся в поддержке. За прошедшие годы Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» оказал помощь более чем 250 000 детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а в 2019 году на поддержку проектов Фонда было передано более 100 миллионов рублей.

ПРОЕКТЫ ФОНДА

бесплатная семейная гостиница Дом Роналда Макдоналда для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице в Казани. «Дом Роналда Макдоналда» дает возможность не разлучаться семьям, где тяжело болеют дети. Он состоит из 24 спален, гостиной с игровой зоной для детей, компьютерного уголка, кухни, столовой и прачечной, административных помещений, а также зоны приема и регистрации гостей. Весь первый этаж Дома (в том числе 4 спальни) подготовлен для пребывания гостей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории «Дома Роналда Макдоналда» в Казани есть специально оборудованная детская площадка и терраса с выходом в сад. С момента открытия для более чем 10 900 родителей и детей «Дом Роналда Макдоналда» стал вторым домом;

При ежегодном объеме операционных расходов Дома в 12 млн. руб. объем социального возврата на инвестиции составил более 36,3 млн. руб. То есть каждый вложенный в «Дом Роналда Макдоналда» рубль создаёт 3,03 руб. значимых результатов для всех заинтересованных сторон: детей, врачей, родителей, волонтеров и сотрудников Дома, а также для больницы и системы здравоохранения в целом*.

*Согласно экспертным исследованиям Центра развития здравоохранения Московской школы управления «СКОЛКОВО».

проект «Семейные комнаты» функционирует в 7 больницах России. «Семейные комнаты» открыты для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в больницах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Воронеже, Чебоксарах и Ульяновске. Как правило, Фонд осуществляет реконструкцию в нескольких помещениях одного из отделений детской больницы, где и оборудуется комплекс. Это первый проект подобного рода в России, способный решить целый комплекс психологических и социальных проблем. За прошедшие годы более 43 000 родителей и детей воспользовались гостеприимством проекта «Семейная комната»;

физкультурно-оздоровительная программа, которую реализуют квалифицированные специалисты по адаптивной физической культуре, регулярно проходящие курсы повышения квалификации. Программа включает в себя цикл методических и практических вебинаров и направлена на обмен опытом в области работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего с 2010 года в рамках программы было проведено 2 000 семинаров для почти 10 000 специалистов;

две инклюзивные детские игровые площадки. Первую площадку Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» построил в Сочи в 2014 году. В 2016 году аналогичная площадка была открыта на территории ВДНХ в Москве. Эти площадки помогают исполнить детскую мечту играть вместе — вне зависимости от состояния здоровья каждого ребенка.

Более подробная информация о проектах благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» – на официальном сайте Фонда: www.rmhc.ru.