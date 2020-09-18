По словам Максима Ликсутова, московский общественный транспорт безопасен для пассажиров во время пандемии

Москва
18 сентября 2020

Как сообщает интернет-портал «МИР 24», в недавнем интервью РИА Новости вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил о том, что в московском общественном транспорте обеспечен высокий уровень защиты пассажиров от коронавирусной инфекции. Он отметил, что уровень защиты пассажиров в Москве превышает уровень защиты пассажиров в американских мегаполисах и крупных европейских городах.

Максим Ликсутов рассказал, что в связи с пандемией COVID-19 была усилена дезинфекция общественного транспорта и изменен регламент его уборки. Кроме того, на всех остановках и станциях Москвы появились санитайзеры, предназначенные для обработки рук от болезнетворных микроорганизмов. Пользоваться ними все пассажиры могут абсолютно бесплатно. 

Ликсутов Максим Станиславович является руководителем московского Дептранса с 2011 года и является заместителем мэра Москвы с 2012 года. До этого он успешно вел бизнес в сфере логистики и руководил несколькими крупными транспортными компаниями.

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