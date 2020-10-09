По требованию суда Роспатент изучит возражения на выдачу патента на инсулин фирме из Франции

Роспатент изучит возражения на выдачу патента на инсулин иностранной фирме

По решению Суда по интеллектуальным правам, Роспатенту придется пойти на пересмотр возражений на недостаточно обоснованную выдачу патента иностранному фармацевтическому гиганту. Эти возражения ведомству ранее, подкрепив их объективными и убедительными аргументами, направлял отечественный производитель инсулинов «Герофарм». Однако Роспатент их не принял. По мнению российской компании, выдача патента на высококонцентрированный инсулин французской «САНОФИ» является необоснованной. Технологию производства инсулинов подобного рода применяли еще в начале «девяностых». Такую информацию передает «РГ».

Следует отметить, что во всем мире эксклюзивные патентные права стремятся предоставлять на действительно инновационные препараты, что позволяет их производителям компенсировать затраты на изобретение. Если же за патентом не стоит уникальное ноу-хау, появляется риск серьезного урона для экономических и, порой, национальных интересов.

«Герофарм» и российские эксперты отмечают, что в случае с патентом для «САНОФИ» как раз есть факт отсутствия основных принципов новизны и изобретательского уровня. Так, статьи с анализом клинических данных по препарату были в общем доступе еще до того, они были включены в заявку правообладателя. В поддержку своей позиции российская компания представила еще ряд убедительных аргументов. Это – яркий пример так называемых вечнозеленых патентов.

Как заявила гендиректор компании патентных поверенных «Транстехнология» Наталья Золотых, они ущемляют права и законные интересы отечественных производителей. Такие патенты нацелены на необоснованное предоставление правообладателю исключительных прав на изобретение, которое уже давно создано. Этот подход вступает в противоречие с самой сутью патентной системы, не стоит удивляться, что его критикуют по всему миру.

Своим комментарием к событию поделился и партнер юридической фирмы Lidings Борис Малахов. По его словам, он приветствует решение Суда по интеллектуальным правам, который не только создал важный прецедент, но и идет к формированию модели правильного и справедливого рассмотрения патентных споров, касающихся «вечнозеленых» патентов. Эксперт заявил, что Суд справедливо возложил бремя доказывания обоснованности вынесенного решения на Роспатент как на орган, который и вынес изначальное решение по выдаче патента компании «САНОФИ».