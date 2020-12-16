Победителей метапредметной акции «5 на 5» определили в столице

Минувшее селекторное совещание столичного Департамента образования и науки прошло при участии директора Московского центра качества образования (МЦКО) Марианны Лебедевой. Это мероприятие прошло в четверг, 10 декабря. Одной из тем, которые были вынесены на обсуждение в его рамках, стали результаты метапредметной акции «5 на 5», участниками которой стали более 240 учителей из 179 образовательных организаций. Как подчеркнула Марианна Лебедева, у всех этих специалистов блестящее образование, широкий кругозор и потрясающая эрудиция.

По итогам завершения акции «5 на 5» МЦКО и Ассоциация по управлению качеством образования определили 31 победителя из 27 учреждений образования. На победу могли претендовать только те участники, которым удалось выполнить не менее 70% работы по всем пяти выбранным в рамках метапредметной акции «5 на 5» предметам. После того как ситуация с коронавирусом улучшится, Москва организует для победителей командировку, целью которой станет изучение организации системы образования других государств, — рассказала Марианна Лебедева.