Победителем международного конкурса «British Bulldog» стала ученица ONE! International School

Москва, 5 апреля 2022 — Ученица 7-го класса школы ONE! International School заняла первое место в XV международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog». Она опередила 28327 семиклассников из других школ Москвы.

«British Bulldog» — это престижный международный конкурс, нацеленный на развитие интереса к языку и культуре англоязычных стран. Программа ориентирована на школьников с разным уровнем подготовки. Участником может стать любой учащийся со 2 по 11 класс. Задания конкурса направлены на проверку уровня знаний по английскому языку: грамматике, лексике; обязательным является блок аудирования. В этом году конкурс проходил 15 декабря 2021 года. Организаторами было подготовлено пять вариантов заданий. Участники из 2-х и 3–4-х классов отвечали на 30 вопросов, участники других возрастных групп – на 45.

Результаты конкурса были объявлены в апреле 2022 года. Ученики ONE! International School достойно показали себя. Кроме первого, в копилке школы два вторых места (среди 5-6-х и 7-8-х классов) и одно третье место (среди 5-6-х классов). Еще четверо учащихся вошли в десятку лучших по СЗАО г. Москвы.

Такие высокие результаты – следствие того, что в сети школ ONE! International School большое внимание уделяется изучению английского языка. Уровень знаний школьников регулярно подтверждается высокими результатами Кембриджских экзаменов (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE) и сертификацией по международному стандарту и шкале CEFR. Преподавание ведется по самым передовым учебникам издательства Macmillan Education «Give me five» в начальной и «Gateway» в основной школах.

Уже с первого класса в программе предусмотрено 5 уроков иностранного языка в неделю. Преподавателями активно используется метод погружения в англоговорящую среду: разговоры с детьми только по-английски, максимальная личная вовлеченность и применение инструментов геймификации. В средней школе математика и искусство преподаются на иностранном языке.

«Отличные результаты на таких престижных международных конкурсах, как «British Bulldog», объективно показывают высокий уровень академической подготовки учеников ONE! International School. Мы всячески поощряем участие ребят в различного рода соревнованиях. Это не только способ проверки эффективности применяемых в наших учебных заведениях академических методик, но и отличная возможность дать детям дополнительный стимул для погружения в предметы, повысить уровень мотивации к изучению английского языка» — прокомментировал Максим Натапов, основатель ONE! International School.

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ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов.

Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека 12 навыков и компетентностей, таких как умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики, развивающие компетентности, интегрированы во все учебные процессы и содержание предметов. В образовательный стандарт ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса введен курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди.

Выпускников ONE! International School готовят к поступлению в ТОП-50 мировых университетов, трудоустройству в ведущие технологические компании России и социальному предпринимательству.

ONE! International School – это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году — обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России.