Победители народного конкурса «Пой в душе» записали видеоклипы на свои песни. Песни победителей конкурса уже попали в ротацию на радиостанции «Русский хит!», выступившей информационным партнером конкурса.

Для участия в конкурсе требовалось направить организаторам короткую анкету и видео с исполнением любой песни. Диана Тагиева 1 марта представит свой клип на песню «Чувства без тепла». Рагда Ханиева 16 февраля представила видеоклип на песню «Я за тобой вознесусь».

Участниками 3-го сезона народного конкурса «Пой в душе», победителями которого стали Диана Тагиева и Рагда Ханиева, стали свыше 4,2 тыс. одаренных любителей музыки из разных уголков нашей страны. Поддержку конкурсу оказывает продюсерский центр Михаила Гуцериева.

Участники, прошедшие во второй этап конкурса, должны были записать видеоролик с исполнением песни на стихи Михаила Гуцериева. Видеоролики этого этапа выкладывались на сайте пойвдуше.рф, где проводилось и зрительское голосование. Звездное жюри, в состав которого вошли Филипп Киркоров и Николай Басков, давало оценку творчеству конкурсантов на втором этапе.