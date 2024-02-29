Победители народного конкурса «Пой в душе» записали видеоклипы на свои песни

Новости
29 февраля 2024

Победители народного конкурса «Пой в душе» записали видеоклипы на свои песни. Песни победителей конкурса уже попали в ротацию на радиостанции «Русский хит!», выступившей информационным партнером конкурса.

Для участия в конкурсе требовалось направить организаторам короткую анкету и видео с исполнением любой песни.  Диана Тагиева 1 марта представит свой клип на песню «Чувства без тепла». Рагда Ханиева 16 февраля представила видеоклип на песню «Я за тобой вознесусь».

Участниками 3-го сезона народного конкурса «Пой в душе», победителями которого стали Диана Тагиева и Рагда Ханиева, стали свыше 4,2 тыс. одаренных любителей музыки из разных уголков нашей страны. Поддержку конкурсу оказывает продюсерский центр Михаила Гуцериева.

Участники, прошедшие во второй этап конкурса, должны были записать видеоролик с исполнением песни на стихи Михаила Гуцериева. Видеоролики этого этапа выкладывались на сайте пойвдуше.рф, где проводилось и зрительское голосование. Звездное жюри, в состав которого вошли Филипп Киркоров и Николай Басков, давало оценку творчеству конкурсантов на втором этапе.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

CGTN AMERICA и CGTN UN: CMG празднует Китайский Новый год с хоккейными болельщиками НХЛ

Мир

Vantage Foundation сотрудничает с IREDE Foundation для расширения прав и возможностей детей с ампутированными конечностями в Нигерии

Технологии

CTO Huawei Cloud Бруно Чжан: создание основ интеллектуального облака для операторов  

Технологии

Найден новый способ присвоить ячейке список значений в таблице «Р7-Офис»