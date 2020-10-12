Победители премии IT Stars имени Георгия Генса станут известны 21 октября

На 21 октября намечено проведение церемонии чествования лауреатов премии в сфере инноваций IT Stars имени Георгия Генса, учредителем которой является флагман отечественного рынка IT-услуг — ГК ЛАНИТ. По причине коронавирусной пандемии было принято решение провести церемонию в онлайне. При этом мероприятия изначально вообще должно было пройти в апреле, но вмешался все тот же COVID-19. Премию получат авторы самых смелых и инновационных идей в реализации ИT-проектов, разработчики и создатели перспективных технологий и ИT-продуктов. К настоящему времени организаторы уже определились с лауреатами, но назовут их имена только 21 октября.

Сообщается, что в ходе заявочной кампании Оргкомитет премии получил 94 заявки. Среди исполнителей ИТ-проектов помимо ИТ-компаний также оказались учреждения образования, банки, ритейлеры и компании из других сфер деятельности. Поддержку организации премии оказали Ассоциация менеджеров и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.