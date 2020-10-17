Победительница конкурса «Миссис Россия Интернешнл 2020» получит корону из рук Лейсан Шакировой

По словам Лейсан Шакировой, 19 Октября в Ростове-на-Дону состоится финал конкурса «Миссис Россия Интернешнл 2020», где она вручит корону новой победительнице.



Лейсан Шакирова — 37-летняя многодетная мама из Казани, жизнь которой круто изменилась после победы на прошлогоднем конкурсе красоты среди замужних женщин.

По словам Лейсан, победа вдохновила ее на смену сферы своей деятельности и на новые достижения.



Уже через несколько дней Лейсан передаст корону новой обладательнице титула, а возможно, и своей землячке, так как в этом году республику Татарстан будут представлять две участницы.