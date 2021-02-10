Почему глобальные PR-агентства выбирают AsiaPresswire

Hong Kong — Многие PR-агентства переходят на платформу выпуска новостей AsiaPresswire, чтобы привлечь внимание своих клиентов со стороны глобальной аудитории. Эти PR / IR организации считают, что AsiaPresswire помогла им сэкономить тысячи долларов по сравнению с предыдущими платформами выпуска новостей. Высококачественные услуги распространения AsiaPresswire помогают публиковать пресс-релизы конечных клиентов в ведущих мировых СМИ, включая: BLOOMBERG, NASDAQ, YAHOO FINANCE, APNEWS, BUSINESSINSIDER, ASAHI, CNET, ADVFN, а также в США, Европе и других странах. Восточная Азия, Юго-Восточная Азия и другие регионы.

Специальные услуги AsiaPresswire также включают глобальное распространение пресс-релизов с поддержкой до 20 языков, включая: английский, французский, немецкий, упрощенный китайский, традиционный китайский, вьетнамский, индонезийский, малайский, тайский, филиппинский, японский, корейский. Распространяя пресс-релизы на местных языках, бренды клиентов могут успешно достигать США, Великобритании, Японии, Кореи, Китая (материковой части, Тайваня, Гонконга) и Юго-Восточной Азии.

Традиционный бизнес PR-агентств — это продвижение на местах, но конечных клиентов это часто не устраивает. Агентства по связям с общественностью должны использовать возможности отличной службы рассылки сообщений для продвижения брендов клиентов по всему миру через Интернет. AsiaPresswire может не только эффективно публиковать пресс-релизы клиентов во всех частях мира, но и экономить их расходы на продвижение.

Через платформу AsiaPresswire PR-агентства могут легко помочь клиентам разработать глобальные маркетинговые планы и эффективно отслеживать эффекты продвижения.

Клэр Й., вице-президент AsiaPresswire, сказала: «В течение многих лет мы строили сильную медиа-сеть. Сейчас сеть охватила более 3000 ведущих финансовых медиа-платформ по всему миру, а также 900 000 редакторов СМИ, журналистов и финансовых фрилансеров. . Благодаря этой мощной сети пресс-релизы клиентов могут за короткое время достигать глобальной аудитории. Поэтому большинство клиентов, сотрудничающих с AsiaPresswire, приняли годовое рамочное соглашение в целях долгосрочного продвижения. Маркетинговая стратегия клиента сочетается с эффективной прессой AsiaPresswire Служба выпуска стала движущей силой постоянной стабильности бизнеса клиента».

AsiaPresswire не только предоставляет услуги по выпуску пресс-релизов, но также предоставляет услуги профессиональной поддержки медиа-сети. PR-агентства могут найти правильные контакты со СМИ через мощную базу данных AsiaPresswire и установить прямые контакты. Имея 900 000 контактов в базе данных AsiaPresswire, PR-агентства могут найти репортеров газет, редакторов газет, редакторов онлайн-СМИ, онлайн-писателей и авторов финансовых рубрик.

Клэр прокомментировала: «AsiaPresswire — это мост между PR-агентствами и глобальными медиа-сетями. AsiaPresswire готова поделиться своей сильной сетью, чтобы помочь PR-агентствам и конечным клиентам добиться успеха.

О КОМПАНИИ AsiaPresswire

AsiaPresswire — это маркетинговая фирма, предлагающая индивидуальные решения для распространения пресс-релизов через Интернет. Эти онлайн-решения для распространения PR предназначены для PR-фирм, агентств, организаций и корпораций. Он включает в себя доставку электронной почты непосредственно редакторам, которые нацелены на редакторов СМИ в газетах, журналах и телеканалах, таких как телевидение и новостные / разговорные радиостанции. Они также сотрудничают со значительными проводными службами, такими как ACN Newswire, JCN Newswire, Dow Jones Factiva, Reuters Eikon, Bloomberg Terminal, Yahoo News и т. Д. AsiaPresswire стремится предлагать клиентам доступные цены, а их пакеты начинаются от 50 долларов. AsiaPresswire также предоставляет пакет для разных регионов мира и слишком разных языков. Эти регионы включают Юго-Восточную Азию, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Китай (Гонконг, Тайвань), Россию, США, Великобританию, Калифорнию, Австралию, Германию и многие другие страны. Пресс-релизы также могут быть переведены на английский, корейский, японский, китайский, вьетнамский, тайский, малайский, индонезийский, французский, португальский и испанский языки.

Skype: hk@AsiaPresswire.com

Telegram: @AsiaPresswire

Media contact

Company Name: AsiaPresswire

Contact: Raymond, Marketing Manager

Email: hk@AsiaPresswire.com

Website: http://www.AsiaPresswire.com