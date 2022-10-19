Почему наращивание производственных мощностей по переработке гороха в России ждет успех

К такому заключению пришли эксперты ООО «Уралхим Инновация». О перспективах развития протеина из гороха 21 октября расскажет генеральный директор ООО «Уралхим Инновация» Анна Ненахова на FoodTech-конференции в рамках ЗОЖ-выставки Veg-Life Expo.

Согласно исследованию компании, при появлении локального производителя горохового протеина в России объемы его использования могут вырасти в десятки раз. Этот высокобелковый продукт к 2028 году займет не менее 10% рынка растительных белков. Горох характеризуется высоким потенциалом потребления на растительном рынке не за счет замещения других культур, но и благодаря развитию рынка белковых продуктов. Он применяется при производстве спортивного питания, батончиков, мясных и молочных альтернатив, косметических средств.

«К факторам успеха в России можно отнести следующие: фактическое отсутствие конкуренции, на текущий момент гороховый изолят – полностью импортное сырье для пищевой индустрии России. Несмотря на явный недостаток производственных мощностей горох – традиционная русская культура, в отличие от сои и нута. Россия – вторая страна после Канады по производству гороха. Кроме того, гороховый белок – важный ингредиент для обеспечения здорового и сбалансированного питания. Он обладает богатым аминокислотным профилем и способствует восстановлению почв за счет азотофиксирующих свойств, легко усваивается в организме человека и не вызывает аллергию. И, в-третьих, это источник недорогого белка. Именно поэтому появление такого ингредиента в России позволит не только значительно увеличить производство здорового питания, а также обогатить белком недорогие и широко используемые продукты», – отметила Анна Ненахова.

Она также добавила, что конкурентоспособность на международном уровне определяется наличием в большом количестве сырья на внутреннем рынке, его низкой стоимостью, а также невысокой себестоимостью производственного процесса.

К ключевым факторам развития индустрии еды, по мнению Анны Ненаховой, относятся факторы изменения потребительского поведения и необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны за счет новых технологий, включая технологии производства растительных белков, которые позволяют удешевлять стоимость продукта без снижения качества.

Полное выступление Анны Ненаховой можно будет услышать очно на Veg-Life Expo по адресу: ТВК Тишинка (Тишинская площадь, 1стр1), вход свободный. Подробнее: https://veg-life-expo.ru/