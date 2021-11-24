Почему стоит купить недвижимость в Севастополе

Севастополь — один из крупных городов Крыма, расположенный на морском побережье, куда хотят переехать на ПМЖ многие россияне.

В настоящее время в городе идет активное строительство, поэтому купить новостройку в Севастополе от застройщика можно на любой вкус и кошелек. Новостройки Севастополя возводятся как в престижном старом центре, так и в спальных районах, где застройщики устанавливают самые выгодные цены на квартиры.

Преимущества переезда в Севастополь очевидны. Из плюсов можно отметить:

город имеет статус федерального значения наряду с Москвой и Петербургом;

здесь мягкий субтропический морской климат, средняя температура января положительная 2,6 градусов, уже в марте начинают цвести цветы и деревья;

близость пляжей и мест для отдыха;

близость курортных городов и достопримечательностей ЮБК, можно легко добраться до основных курортов и санаториев с лечебной грязью;

хорошая экология, отсутствие предприятий тяжелой промышленности;

собственные овощи и фрукты, свежая рыба и морепродукты;

развитая городская инфраструктура;

достаточно рабочих мест и возможностей для бизнеса.

Из минусов, по отзывам перебравшихся на постоянное место жительства и купивших здесь квартиру, можно отметить, что большинство рабочих мест предлагается для военнослужащих, во флоте и рыбной промышленности. Если переезжать из столицы, то можно столкнуться с тем, что здесь не столь высокий уровень инфраструктуры и мало развлекательно-досуговых заведений.

Хотите купить новостройку в Севастополе от застройщика? Подойдите с умом к выбору застройщика, ознакомьтесь с отзывами жильцов и поинтересуйтесь мнением экспертов рынка недвижимости.