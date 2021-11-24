Почему стоит купить недвижимость в Севастополе

Регионы
24 ноября 2021

Севастополь — один из крупных городов Крыма, расположенный на морском побережье, куда хотят переехать на ПМЖ многие россияне.

В настоящее время в городе идет активное строительство, поэтому купить новостройку в Севастополе от застройщика можно на любой вкус и кошелек. Новостройки Севастополя возводятся как в престижном старом центре, так и в спальных районах, где застройщики устанавливают самые выгодные цены на квартиры.

Преимущества переезда в Севастополь очевидны. Из плюсов можно отметить:

  • город имеет статус федерального значения наряду с Москвой и Петербургом;
  • здесь мягкий субтропический морской климат, средняя температура января положительная 2,6 градусов, уже в марте начинают цвести цветы и деревья;
  • близость пляжей и мест для отдыха;
  • близость курортных городов и достопримечательностей ЮБК, можно легко добраться до основных курортов и санаториев с лечебной грязью;
  • хорошая экология, отсутствие предприятий тяжелой промышленности;
  • собственные овощи и фрукты, свежая рыба и морепродукты;
  • развитая городская инфраструктура;
  • достаточно рабочих мест и возможностей для бизнеса.

Из минусов, по отзывам перебравшихся на постоянное место жительства и купивших здесь квартиру, можно отметить, что большинство рабочих мест предлагается для военнослужащих, во флоте и рыбной промышленности. Если переезжать из столицы, то можно столкнуться с тем, что здесь не столь высокий уровень инфраструктуры и мало развлекательно-досуговых заведений.

Хотите купить новостройку в Севастополе от застройщика? Подойдите с умом к выбору застройщика, ознакомьтесь с отзывами жильцов и поинтересуйтесь мнением экспертов рынка недвижимости.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Подписчики SATO всегда могут выиграть полезный приз

Новости

Газпромбанк Лизинг начал рассматривать заявки аграриев по новой госпрограмме Минсельхоза России

Общество

На ПМЖ в Крым: где бюджетно купить квартиру?

Технологии

.РУС — новый домен для Союзного государства