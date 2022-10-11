Почти 100 лет работы на хризотиловом комбинате

Начало промышленной добычи на Баженовском месторождении хризотилового асбеста приходится на 1889 год. В 1901 были впервые применены взрывные работы, в 1904 году рядом с карьером построили первые фабрики по сортировке волокна, а в 1909 году родился Федор Иванович Горбунов. Казалось бы, как судьба крестьянского сына из небогатой семьи Уральской области связана с развитием хризотиловой промышленности в России? Однако Федор Иванович станет основателем трудовой династии работников хризотилового гиганта, который сегодня мы знаем как ПАО «Ураласбест». Совокупный опыт работы всех её 18 представителей составляет более 400 лет, и на 2022 года она является рекордсменом среди 14 династий комбината.

Федор Иванович Горбунов вместе со своей супругой Таисьей Лукиной начал работать в хризотиловой промышленности в 1933 году. В тот год рабочий поселок Асбест получил статус города, а трест «Ураласбест» был реорганизован в «Ураласбокомбинат». Ф.И. Горбунов устраивается литейщиком в механические мастерские треста «Союзасбест». За несколько лет усердного и упорного труда, он смог дополнительно получить образование и в 1935 году занял должность мастера цеха, а затем и начальника.

В 1942 году за успешное выполнение специального задания по выпуску оборонной продукции Народный комиссариат промышленности стройматериалов СССР наградил особо отличившихся рабочих и инженерно-технических работников особо почетным знаком. Из 18 работников завода четверо были из чугунолитейного цеха, в том числе и начальник Ф.И. Горбунов. В 1943 году на механическом заводе впервые было освоено производство бессемеровской стали, необходимой для выпуска орудий и боевой техники. После Великой Отечественной Войны на комбинат «Ураласбест» устроилась младшая сестра Федора Ивановича, Евдокия Ивановна, прошедшая огонь и воду на фронте – она была медсестрой. В мирной жизни Евдокия Ивановна примерила на себя роль бухгалтера, отработав в этой сфере 32 года. Её муж, Иван Михайлович Вараксин, 44 года отработал на РМЗ, руководил сменой токарей в механосборочном цехе №1, заслужил звание «Ветеран труда», а их дочь, Светлана Ивановна Косолапова (Вараксина) 38 лет трудилась в заводской лаборатории, в 2005 году ей присвоено звание «Почетный работник комбината «Ураласбест». Но и выйдя на заслуженный отдых, не оставила родное предприятие, более 15 лет возглавляет заводской Совет ветеранов. Всего 18 родственников и потомков Федора Ивановича Горбунова отработали на комбинате 434 года, и среди десяти его внуков также есть заслуженные работники предприятия.

Трудовые династии на комбинате «Ураласбест» — это показатель как стабильности самого предприятия, так и развития хризотиловой отрасли в России. На основе хризотилового волокна изготавливают более 300 видов продукции, в том числе всем знакомый шифер, напорные и безнапорные трубы, фасадные плиты, накладки на тормозные колодки, термоизолирующие материалы и многое другое. Надежная, долговечная и безопасная продукция широко востребована на российском внутреннем рынке, а также за рубежом. Именно поэтому комбинаты по добыче хризотилового волокна развиваются десятки лет (в 2022 году комбинат «Ураласбест» отмечает свое 100-летие), а люди готовы идти по стопам своих родителей.