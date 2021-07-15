Почти двести московских студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ «Технополис «Москва»

С начала июня в рамках проекта «Стажировки» около двухсот студентов столичных вузов прошли стажировку в 22 высокотехнологичных компаниях особой экономической зоны, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году свыше 250 студентов из более чем 50 учебных заведений столицы направили заявки на прохождение стажировок на предприятиях ОЭЗ. Из-за эпидемиологической ситуации и ограничительных мер количество мест сократили до 70. В этом году на 22 предприятия ОЭЗ прошли стажировку около 200 студентов 2 и 3 курсов высших учебных заведений. В топ предпочтений студентов, выбирающих место для стажировки, вошли производители микроэлектроники, робототехники и оптики. Для многих из них стажировка станет возможностью устроиться на свою первую работу», – рассказал заместитель Мэра.

В проекте принимают участие представители всех кластеров ОЭЗ «Технополис «Москва». В их числе производитель литий-ионных батарей «Энсол», изготовитель электроприводов для промышленности и коммунального хозяйства «НТЦ Приводная Техника», создатель 3D-сканеров «Тексел», фармкомпания «Амедарт», выпускающее режущий инструмент предприятие «Микробор», производитель учебного оборудования компания «Научные развлечения» и ряд других.

«Высокотехнологичные компании ОЭЗ заинтересованы в привлечении на работу молодых специалистов в сфере мехатроники, робототехники, производства композитных материалов, 3D-печати, биоинженерии, IT-индустрии, нанотехнологий, фармацевтики и ряда других активно развивающихся направлений», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В настоящее время в ОЭЗ «Технополис «Москва» открыты еще 35 вакансий для стажеров. Успешное прохождение практики на современных высокотехнологичных производствах становится залогом будущего трудоустройства для начинающих специалистов.

Так, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что на предприятии «Электронинвест», которая занимается производством радиоэлектронной аппаратуры — семь практикантов из МЭИ уже получили постоянную работу, сейчас здесь проходят стажировку еще 12 студентов из этого же ВУЗа. В компании «ЭЛВИС» — ведущем российском разработчике микросхем, стажируются 20 студентов из МИЭТ и МИФИ, большинство из которых будут приняты в штат.

Проект «Стажировки» был запущен в 2020 году для привлечения студентов высших учебных заведений в перспективные профессиональные области, где существует дефицит кадров. В числе основных вузов, с которыми сотрудничает столичная особая экономическая зона – МИЭТ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МГТУ «Станкин», МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, а также учебные заведения среднего профессионального образования. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте проекта https://technomoscow.ru/article/23-12-2020-intern.