Почувствуйте нашу любовь: самые яркие футбольные фан-клубы

Мир футбола интересен не только самими футболом, но и теми, кто за этот футбол болеет — фанатами. Есть те, кто просто приходят на стадион раз в год, чтобы обсудить последние обновления состава, а есть те, кто в поддержку своей команды устраивает на трибунах настоящее шоу, которое не просто конкурирует, а иногда и полностью перебивает по накалу страстей происходящее на поле. Узнайте в нашем рейтинге про топ-5 самых ярких футбольных фан-клубов мира (на основе данных букмекерской конторы 1xСтавка).

5 место. “Боруссия”, Германия

Настоящий фанат знает, что успех команды — не постоянная величина, а вот любовь фан-клуба должна быть вечной. Поклонники “Боруссии” считаются одними из самых преданных, только официально в мире зарегистрировано 700 представительств фан-клуба, а домашний стадион команды ежегодно распродает 45 000 абонементов. При этом фанаты не славятся участием в массовых драках или беспорядках, но зато их кричалки и огромные черно-желтые плакаты в поддержку любимой команды замечает весь мир.

4 место. “Црвена Звезда”, Сербия

Жестокие схватки с фанатами других команд, нападения на представителей правопорядка и огненное шоу на трибунах — это все про болельщиков из Белграда. Идейные вдохновители и старшие товарищи московского “Спартака” часто скандируют кричалки в поддержку наших красно-белых и вместе с фанатами “Олимпиакоса” образуют громогласный околофутбольный триумвират “Православные братья”.

3 место. “Бешикташ”

Самый старый клуб Стамбула просто обязан иметь самых ярых болельщиков. Именно им принадлежит абсолютный рекорд по громкости на трибунах — 135 децибел, это больше, чем уровень шума, который возникает при взлете реактивного самолета. На матчах “Бешикташа” так громко, что ни игроки, ни судьи на поле не слышат друг друга. Кроме буквально оглушающей поддержки, фанаты выражают свою любовь плакатами, песнями и танцами, разученными специально для матча.

2 место. “Ливерпуль”, Великобритания

Без драк и потасовок, зато с кричалками и песнями! Каждый домашний матч болельщики начинают с композиции “You’ll never walk alone” и действительно, когда твой фан-клуб включает 580 млн человек по всему миру, остаться одному не получится даже если очень сильно хочется. Песня по-настоящему магическая: в 2005 году, когда “Ливерпуль” проигрывал в финале Лиге Чемпионов со счетом 0:3, фанаты, хором затянув гимн, дали игрокам настолько мощный заряд поддержки, что футболистам удалось перевести игру до серии пенальти и переиграть мадридцев.

1 место. “Бока Хуниорос”, Аргентина

У этого клуба есть болельщики по всему миру, но в своем городе они получают по-настоящему грандиозную поддержку. На каждый матч фанаты готовят несколько песен под барабаны и настоящее пиротехническое шоу. Представление из миллионов атласных ленточек в цветах клуба, которые подбрасывают, создавая волну, огромные баннеры с шутками об игроках и своей команды, и команды-соперника — то, к чему стоит стремиться европейским фанатам. Аргентинцы буквально живут этой игрой и выражают свою любовь красиво и без агрессии. Кроме шоу во время игры, фанаты поддерживают футболистов деньгами: ставят на победу команды или результаты конкретного игрока. Почувствовать себя частью этого движения можно и не посещая Аргентину — у букмекера “1xСтавка” вы можете создать собственную линию событий матча, объединить ее одной ставкой и выиграть! Настоящий праздник спорта, достойный настоящего фаната!