Под Петербургом земельные участки активно приобретают региональные покупатели

По данным группы компаний Максимум Life Development, в 2020 году доля региональных покупателей земельных участков в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом увеличилась до 25%. В 2019 году она составляла 18%.

Наибольший интерес к загородной недвижимости под Петербургом в прошлом году проявили жители Мурманской и Сахалинской областей, а также Республики Саха.

Мурманская область уже второй год подряд находится в тройке лидеров. На долю ее жителей приходится 11% сделок от числа региональных покупателей. В 2019 году представители из этого региона разделили лидерство с Ханты-Мансийским АО и Челябинской областью.

Более половины региональных покупателей земельных участков в коттеджных поселках Ленобласти приезжали из городов, которые находятся за Уралом. Меньший интерес к загородной недвижимости под Петербургом со стороны жителей европейской части России объясняется тем, что они, как правило, тяготеют к столичному региону.

Самым дальним городом, откуда приехал покупатель земельного участка в коттеджном поселке, в прошлом году стал Южно-Сахалинск. В 2019 году таким городом был Петропавловск-Камчатский.

— Лидерство Мурманской области объяснимо – это исторически близкий к Санкт-Петербургу регион. Если его жители задумываются о переезде, то обычно ищут города к югу от области и с близким климатом. Выбор петербургской агломерации в этом случае становится очевидным. Загородное жилье под Петербургом покупают и бывшие военнослужащие, вышедшие в Мурманске на пенсию, — отмечает генеральный директор «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. – Зачастую участки в коттеджных поселках под Петербургом интересуют тех жителей регионов, кто когда-то учился в городе: остался и решил перевезти родителей или уехал после учебы, но затем вернулся.

Региональные покупатели предпочитают максимально готовые коттеджные поселки вблизи Санкт-Петербурга. Они выбирают те массивы, где уже есть инфраструктура для жизни и необходимые коммуникации – электро- и газоснабжение. Как правило, выбор жителей регионов останавливается на участках площадью 12-15 соток, тогда как покупатели из Петербурга предпочитают наделы поменьше.

По прогнозу Максимум Life Development, в 2021 году покупатели загородной недвижимости из регионов из-за роста стоимости участков будут стараться снизить финансовый порог входа – по этой причине вырастет спрос на банковские кредиты и сделки с рассрочкой.

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Под управлением холдинга находится 12 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 263 га. Максимум Life Development реализовала проекты во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек.