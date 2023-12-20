Под Воронежем в 2024 году стартует реконструкция базы отдыха «Чистые пруды»

Общество
20 декабря 2023

В 2024 году в 20 км от Воронежа начнется реконструкция базы отдыха “Чистые пруды”, которая в результате полностью преобразится и станет местом притяжения не только рыбаков, но и самых разных категорий туристов.

Детали проекта:

Загородный комплекс расположится на площади 12 Га и будет сделан в стиле скандинавской деревни: здесь появятся яркие домики различной конструкции (типа А-фрейм, О-фрейм, барнхаус и т. д.) с аутентичной атрибутикой.

Образ скандинавской деревни дополнят деревянные пирсы с канатным ограждением, рыбацкие сети, лодочные весла и прочие элементы рыбацкого быта. Все это наполнит центральное арт-пространство, предназначенное для проведения различных мероприятий: мастер-классов, йоги, медитаций и т. д.

Помимо привычной рыбалки гостей загородного комплекса будет ждать ресторан с авторской локальной кухней, баня, конференц-зал, идеальный для проведения деловых мероприятий, вечеринок и торжеств, а также купели, костровая зона и различные водные активности. Для максимально комфортного отдыха гостей планируется устройство третьего пруда.

Участок зонирован таким образом, чтобы избежать пересечения потоков. Шумные и активные развлечения будут находиться вдали от зоны тихого отдыха.

Проект будет реализован в несколько этапов и окончательно планируется к завершению в 2025 году.

Архитектурная концепция проекта разработана компанией “Охотники за солнцем”, специализирующейся на загородных отелях, глэмпингах и базах отдыха. “Создание комплекса с широкой развлекательной инфраструктурой станет новым этапом в развитии Хохольского района, да и всей Воронежской области. У любителей загородного отдыха появится новая точка притяжения, а для местных жителей будут созданы новые рабочие места. Мы уверены, что загородный комплекс “Чистые пруды” станет востребованным не только у гостей из Воронежа, но и у туристов из различных уголков страны. Здесь каждый найдет себе занятие по душе, а досуг выйдет на новый качественный уровень”, – комментирует Наталья Кастрова, сооснователь компании.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Гонконгская международная туристическая выставка в 2024 году полностью восстановится

Общество

Shanghai Electric включен в список ESG-2023 для публичных компаний Китая

Спорт

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»: К концу 2023 года число обученных специалистов достигнет 48,8 тысяч

Экономика

Рост объема выпуска цифровых финансовых активов до 125 млрд рублей планируется в РФ