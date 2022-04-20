Подбирай, бронируй, путешествуй: какие функции Russpass стали самыми популярными у туристов

В тройке самых популярных опций сервиса — бронирование номера в отеле, поиск достопримечательностей, а также подбор готового тура

Цифровой сервис Russpass открывает множество возможностей для путешествий в Москву и другие города России. Благодаря ресурсу можно спланировать поездку от а до я: приобрести билеты на самолет или поезд, забронировать номер в отеле, подобрать экскурсии. Russpass предложит готовые туры, а при необходимости поможет составить индивидуальный маршрут — пешеходный, на автомобиле или другом транспорте. Менее чем за два года работы сервиса его аудитория увеличилась до трех миллионов пользователей. Число партнеров проекта тоже растет, сейчас их уже 1,7 тысячи. Это туроператоры, гостиницы, экскурсионные бюро, музеи. В тройке самых популярных функций Russpass — бронирование номера в отеле, поиск достопримечательностей и подбор готового тура

Определиться с гостиницей и забронировать номер

Лидером среди всех функций ресурса стало прямое бронирование номеров в отелях. Ей посетители онлайн-площадки пользуются чаще всего. Для того чтобы выбрать гостиницу, следует открыть главную страницу сайта и зайти в раздел «Отели». Там понадобится задать параметры поиска: город, в котором находится гостиница (Москва, Санкт-Петербург или другой в пределах России), даты поездки, число гостей.

После того как турист нажмет на кнопку «Найти», Russpass покажет все подходящие его запросам варианты. На этом этапе можно сузить результаты поиска, уточнив минимальную и максимальную стоимость проживания, а также предпочтительное количество звезд у гостиницы. В перечне предложений будет информация об отеле: его название, количество звезд, включенные в стоимость услуги (например, завтрак, тренажерный зал, спа), цена за одну ночь. Все карточки сопровождаются фотографиями номеров, холла или других интерьеров. Чтобы узнать расположение гостиницы, выбрать конкретный номер и забронировать его, нужно кликнуть на кнопку «Подробнее».

Составить подборку достопримечательностей для самостоятельной поездки или приобрести готовый тур

А те пользователи, которые планируют отправиться в путешествие по России, но пока не знают, в каком именно городе или регионе им хотелось бы побывать, могут ознакомиться с подборкой достопримечательностей и афишей мероприятий в разных уголках нашей страны. Это вторая по популярности опция в сервисе Russpass. Она будет полезна и тем, кто задумал самостоятельную поездку. Воспользоваться функцией можно, перейдя в категорию «Что посмотреть» и открыв подкатегорию «Места и события». Здесь тоже есть возможность описать свои пожелания: поставить нужную локацию, выбрать даты отдыха и отметить интересы (памятники, смотровые площадки, музеи).

При этом Russpass не только перечислит все подходящие достопримечательности и события, но и расскажет о них, предложит добавить в «Избранное». Например, на страницах музеев опубликованы краткие справки о коллекциях, актуальные режимы работы и адреса. На некоторые экспозиции можно приобрести входной билет онлайн, чтобы не ждать в очереди к кассам. Если речь идет о спектакле, концерте или кинопоказе, сервис подскажет продолжительность мероприятия.

Замыкает топ-3 функция поиска готового тура. Она подойдет путешественникам, любящим поездки, в которых предусмотрена каждая мелочь: трансферы, проживание в гостинице, питание, экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи. Чтобы ознакомиться с предложениями, следует выбрать подкатегорию «Найти туры» в категории «Куда поехать», а затем указать интересующий город, край или всю территорию России, продолжительность поездки, ее минимальную и максимальную стоимость, особенности (туры выходного дня, для взрослых с детьми, с включенным в цену перелетом).

На странице каждого тура есть почасовое расписание всех дней: встреча с гидом и размещение в гостинице, обзорные экскурсии, посещение музеев и достопримечательностей, завтраки и обеды. В программе также объясняют, какие услуги включены в стоимость, а какие предоставляют за отдельную плату (камеры хранения на вокзалах, дополнительные экскурсии, ужины). Подать заявку на участие можно прямо на туристической онлайн-площадке.

В чем еще поможет Russpass

Всего на Russpass доступно 25 услуг и сервисов, которые позволяют спланировать путешествие. На портале размещено более 4,5 тысячи туристических предложений. На Russpass можно найти не только многодневные туры в Карелию, на Байкал, в Дагестан или на Сахалин, путешествия выходного дня по Санкт-Петербургу и Москве, но и короткие пешеходные маршруты. Например, Russpass приглашает прогуляться по экотропам национального парка «Лосиный Остров», историческим улицам Москвы, местам в Санкт-Петербурге, связанным с основателем города на Неве — Петром I. В сервисе даже можно зарезервировать столик в ресторане. А в рамках проекта «Два города — миллион впечатлений» на Russpass опубликован календарь событий Москвы и Санкт-Петербурга.

Ресурс также вдохновляет своих пользователей, подает им идеи для следующих поездок. В онлайн-журнале Russpass Mag выходят статьи и подборки, посвященные живописным и малоизвестным среди широкой аудитории уголкам России. А сами путешественники в нем рассказывают о нестандартных маршрутах по городам нашей страны.

К партнерской программе Russpass присоединяются туроператоры, отели, рестораны, частные гиды, музеи и парки аттракционов. Стать партнером сервиса несложно: для этого нужно отправить заявку, в которой будет информация о компании или проекте. Подробнее — на сайте.

Сервис разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий города.